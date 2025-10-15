Лирическая комедия «Виноград» продлена на второй сезон

Сериал «Виноград» – теплая комедия о поиске себя, любви и втором шансе – стал хитом KION и одним из самых популярных российских сериалов этой осени. Снятый в живописных локациях Краснодарского края, «Виноград» показал зрителям жизнь обаятельных героев, которые оказались понятными и близкими самой широкой аудитории.



По сюжету первого сезона, герой Павла Прилучного Егор Антонов был королем своей жизни: у него была крупная должность в корпорации и любимая семья. Всем этим он обязан тестю, который когда-то взял его под крыло в свою компанию. Однажды Егор заводит интрижку со стажеркой, о чем становится известно тестю. Он тут же увольняет Егора и сообщает дочери о его измене.

В одну секунду успешный бизнесмен Егор теряет все: статус, друзей, семью и доступ к собственной карточке. Внезапно судьба преподносит ему сомнительный подарок — он становится владельцем убыточных виноградников в родной Анапе. Егор ничего не знает о виноделии, и возвращается на родину спустя 20 лет. Здесь ему предстоит начать с чистого листа, разобраться, чего он хочет на самом деле в жизни, и вернуть любовь.

Продолжение снимает режиссер первого сезона Владимир Щегольков («Нежность-2», «Везёт», «Цербер»). Производством онлайн-кинотеатр KION занимается вместе со «Студией Чеховъ».