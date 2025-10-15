Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноЛирическая комедия «Виноград» продлена на второй сезон

Лирическая комедия «Виноград» продлена на второй сезон

T1
By T1
55
виноград - комедия
Фото © пресс-служба KION

Сериал «Виноград» – теплая комедия о поиске себя, любви и втором шансе – стал хитом KION и одним из самых популярных российских сериалов этой осени. Снятый в живописных локациях Краснодарского края, «Виноград» показал зрителям жизнь обаятельных героев, которые оказались понятными и близкими самой широкой аудитории.
 
По сюжету первого сезона, герой Павла Прилучного Егор Антонов был королем своей жизни: у него была крупная должность в корпорации и любимая семья. Всем этим он обязан тестю, который когда-то взял его под крыло в свою компанию. Однажды Егор заводит интрижку со стажеркой, о чем становится известно тестю. Он тут же увольняет Егора и сообщает дочери о его измене.

В одну секунду успешный бизнесмен Егор теряет все: статус, друзей, семью и доступ к собственной карточке. Внезапно судьба преподносит ему сомнительный подарок — он становится владельцем убыточных виноградников в родной Анапе. Егор ничего не знает о виноделии, и возвращается на родину спустя 20 лет. Здесь ему предстоит начать с чистого листа, разобраться, чего он хочет на самом деле в жизни, и вернуть любовь.

Продолжение снимает режиссер первого сезона Владимир Щегольков («Нежность-2», «Везёт», «Цербер»). Производством онлайн-кинотеатр KION занимается вместе со «Студией Чеховъ».

Предыдущая статья
Мистический детектив «Тайный знак» станет трилогией на ТВ-3

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru