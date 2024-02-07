Модель, блогер, контент-мейкер Алеся Энберт, жена известного фигуриста отметила свой Юбилей!

И хотя праздник девушка спланировала и организовала за короткий срок, ей удалось поразить собравшихся гостей несколькими сюрпризами, один из которых был ТАНЕЦ в формате фильма БУРЛЕСК, ну а пока именинница готовилась впечатлять гостей, на Welcome зоне всех встречал хозяин бала — Александр Энберт.

Хотелось бы отметить, что вечеринка проходила в формате бала Людовика IV, где предпочтительным дресс-кодом были наряды того времени.

Место проведения именинница выбрала соответствующее: один из самых изысканных отелей Chekhoff hotel Moscow Curio Collection. В этот вечер было прекрасно всё. Изюминкой вечера стало создание Шаржа гостей, но не в шуточной форме, а именно в стилистике мероприятия. Так же на Юбилее исполнила арию Русалочки известная актриса мюзиклов, номинант театральных премий «Золотая маска», «Золотой софит» – Дарья Ким.

Поздравить именинницу в этот вечер приехали: актриса Евгения Малахова, travel-блогер Маргарита Иноземцева, певица Дарья Ким, Сергей Сухов и другие