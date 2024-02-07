Ассоциация анимационного кино отмечает 12-летие!

Импульс к созданию профессиональной индустриальной Ассоциации был дан на встрече ведущих представителей анимационной отрасли с Президентом России В.В.Путиным летом 2011 г. ААК была зарегистрирована 7 февраля 2012 г.

Ассоциация стала не только организацией, объединяющей анимационные студии, телеканалы, продюсерские компании, лицензионные агентства и образовательные учреждения, но и опорой и драйвером развития индустрии анимационного кино. Сплоченность участников Ассоциации оказала неоценимое влияние на процесс становления индустрии, которой еще 10 лет назад не существовало!

Среди целей ААК - привлечение государственных и частных инвестиций в отрасль, участие в законодательных инициативах по развитию индустрии, повышение уровня подготовки профессиональных кадров, содействие материально-техническому перевооружению студий, пропаганда достижений отечественной анимации в России и за рубежом.

Особое внимание ААК уделяет взаимодействию с государством. За 12 лет было решено много важнейших вопросов поддержки индустрии со стороны министерств и ведомств, прежде всего профильных - Министерства культуры РФ и Фонда кино. Создан реестр анимационных компаний, реализованы два пакета налоговых льгот, в процессе – третий, разработан собственный ОКВЭД, внедрены индустриальные профессиональные стандарты.

Указом Президента В.В.Путина был утвержден День российской анимации, получивший статус государственного праздника, который отмечается 8 апреля – в день премьеры первого российского анимационного фильма.

В 2023 году Владимир Путин поручил обеспечить возможность полного государственного финансирования полнометражных анимационных фильмов. Продолжается работа по снижению налоговой нагрузки на отрасль. Поручения Президента также касаются производителей товаров и услуг, которые используют лицензии на отечественные образы из детской литературы, кино и анимации, а также насущных вопросов импортозамещения программного обеспечения.

Ассоциация анимационного кино смотрит в будущее с оптимизмом. График официальных и отраслевых мероприятий на 2024 г. постоянно дополняется. Мы открыты к сотрудничеству и хотим разделить позитивный настрой и радость от познания бескрайних анимационных миров с коллегами, друзьями и партнерами.