Переулки оттечественного искусства

Посетители Музея русского импрессионизма в Москве получили уникальную возможность заглянуть в «переулки» отечественного искусства 1930-х годов — мир раннесоветских интеллектуалов и эстетов — художников группы «13». В их графических и живописных работах, посвященных динамичной городской жизни, нашло отражение искусство старых мастеров, принципы импрессионизма и постимпрессионизма. Приглашенный куратор Надежда Плунгян предлагает новое прочтение творчества Владимира Милашевского и Даниила Дарана, Татьяны Мавриной и Николая Кузьмина, Надежды Удальцовой и Александра Древина. Рассказ о группе дополняют произведения Эдгара Дега, Жана-Франсуа Милле и Отона Фриеза, с которыми «Тринадцать» находились в мысленном диалоге.

Группа «13» (1929–1931), получившая название по количеству участников первой выставки, официально просуществовала лишь несколько лет, однако дружба и творческие поиски художников продолжались до 1970-х годов. Проект помогает больше узнать о мастерах, выбравших для своих высказываний формат документального рисунка, камерной картины и книжной иллюстрации. В противовес парадным сюжетам соцреалистов главной темой «Тринадцати» стала меняющаяся повседневность: городские улицы и перекрестки с трамваями и бегущими по делам людьми, парки и ипподромы, водные станции и пляжи.

Музей не реконструирует выставки объединения, а воссоздает художественную лабораторию, в которой формировался и развивался «стиль 13-ти» — созвучный скоростям нового времени быстрый рисунок с натуры, выполненный зачастую спичкой, без подготовки и последующей доработки. Художники не продолжили эксперименты авангардистов и дистанцировались от задач пролетарского искусства, перерабатывая в своих произведениях приемы мастеров прошлых эпох и раннего европейского модернизма: от интенсивных теней Рембрандта и выразительного штриха Франсиско Гойи до цветной линии Эдгара Дега и мгновенных впечатлений импрессионистов.

Десять тематических разделов выставки знакомят с главными представителями «Тринадцати» и расскажут о ключевых явлениях, в контексте которых работало объединение. Часть экспозиции посвящена ленинградскому кругу поэта Михаила Кузмина и художникам-самоучкам Юрию Юркуну и Ольге Арбениной-Гильдебрандт. Отдельным сюжетом стала книжная иллюстрация, в которую группа «13» привнесла темповый рисунок. На третьем этаже музей представляет живопись и графику послевоенных лет.

Посетителям представлен ряд открытий: редко экспонируемые произведения Романа Семашкевича и Валентина Юстицкого, дополненные художественными перекличками с Морисом Вламинком и Луи Вальта. Также впервые экспонируется живописный портрет участницы «Тринадцати» Антонины Софроновой кисти Владимира Милашевского, который известен прежде всего своими графическими работами.

Впервые творчество группы «13» в таком объеме представлено работами из музейных собраний, среди которых Государственный Русский музей, Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и другие. Более 300 произведений графики, живописи, декоративно-прикладного искусства и книг из 17 музеев и 16 частных коллекций составляют многослойный рассказ о судьбе независимых советских художников.

Собранные в каталоге статьи куратора Надежды Плунгян, историков искусства Марины Боровской, Алексея Петухова, а также коллекционера и исследователя книжной культуры Михаила Сеславинского позволяют дополнить представление о группе «13», узнать о ее месте в советской художественной среде, связях с саратовским творческим сообществом и увлеченности участников европейскими мастерами. Кроме того, в издание вошли архивные документы и фотографии, часть которых опубликована впервые.

В 2024 году партнером инклюзивной программы музея стал Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд». Для четырех произведений с выставки изготовлены тактильные станции для незрячих и слабовидящих посетителей. Лучше прочувствовать настроение работ Отона Фриеза, Надежды Удальцовой и Антонины Софроновой помогут ароматы, созданные ольфакторной художницей Анной Кабировой. По окончании проекта станции с объемным макетом и ароматом станут частью постоянных экспозиций региональных музеев.

Теодор Жерико. Мамелюк, поднимающий копье. 1810-е. Собрание Инны Баженовой

Татьяна Маврина. Сухарева башня. 1927. Собрание Александра Шелудченко, Москва

Сергей Расторгуев. Трубная площадь. 1920–1930-е. Государственная Третьяковская галерея

Сергей Расторгуев. Трубная площадь. 1920–1930-е. Государственная Третьяковская галерея

Отон Фриез. Натюрморт с Буддой и красными рыбками. 1911. Частное собрание, Москва

Николай Кузьмин. Стоянка автобусов. 1929. Государственная Третьяковская галерея

Николай Кузьмин. На Цветном бульваре после дождя. 1939. Собрание Михаила Сеславинского, Москва

Николай Кузьмин. Арбатская площадь. 1929. Собрание Александра Шелудченко, Москва

Николай Кузьмин. Арбатская площадь. 1929. Собрание Александра Шелудченко, Москва

Надежда Кашина. У чайханы. 1962. Государственный музей искусства народов Востока

Даниил Даран. Циркачи. 1932. Собрание Александра Чапкина, Москва

Даниил Даран. Балерины на занятиях. 1930-е. Саратовский государственный художественный музей им. А. Н. Радищева

Владимир Милашевский. Мясницкие ворота. 1929. Собрание Романа Бабичева, Москва

Владимир Милашевский. Коломна. Мост через Москву-реку. 1929. Собрание Романа Бабичева, Москва

Валентин Юстицкий. Пейзаж с цирком и фигурами. 1920-е. Саратовский государственный художественный музей им. А. Н. Радищева

Борис Рыбченков. Пейзаж с красным домом. 1932. Государственное музейное объединение Художественная культура Русского Севера, Архангельск

Антонина Софронова. После грозы. У Кропоткинских ворот. 1933. Частное собрание, Москва

Антонина Софронова. Портрет Дарана. 1935. Саратовский государственный художественный музей им. А. Н. Радищева

Антонина Софронова. Дворик. 1929. Саратовский государственный художественный музей им. А. Н. Радищева