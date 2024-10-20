Moscow Fashion Fair – значимое событие в мире моды и музыки

– Осталось совсем немного времени, когда десятый, юбилейный сезон на легендарной сцене BASE CLUB открывает Moscow Fashion Fair 2024. Это важное событие в мире моды и музыки объединит несколько тысяч гостей. Мероприятие ежегодно становится настоящим праздником моды и музыки, объединяя талантливых дизайнеров, моделей и популярных исполнителей.

В этом сезоне MFFRUSSIA представляет показы последних модных новинок из коллекций именитых российских дизайнеров. Ценность данного события заключается в организации целой системы коммуникаций между дизайнерами, производителями и потенциальными покупателями. Демонстрация одежды из новой коллекции посредством личной привлекательности живых моделей усиливает впечатление на аудиторию и увеличивает спрос на отечественные бренды.

В показе принимают участие российские дизайнеры: Софья Терешина, Воронова Наталья, Мелякина Елена, Акулина Ирина, Аделя Курносова, Рязанова Наталья, Светлана Мосолова, Надолинская Виктория, Королина Яковенко и другие.

Традиционно, показ российских брендов завершит самое долгожданное музыкальное событие октября – MUZ-NEWS PARTY, где молодые исполнители, известные артисты и блогеры, исполнят свои самые популярные треки.

В программе вечера выступления популярных певцов, любимых блогеров и артистов, таких как Assamuell, ISTOKIYA, White Queen, DANHILLZ, LILIT, Макс Алябин, Настя Луч, Артём Мерцалов, ЗЛАТА, VLAD ZOTOV, VERBEE, Стас Кацуки, Sttada, Арина Данилова, Полина Гренц, НЮТА, Гарик Абдразаков, Ekatze, Evianway, Данил Большаков, Роман Исаев, Даня Мезов, Дима Снэп, Sura Mura, Гр. КРАШ, Pospik. Невероятная энергетика этого вечера способна рассеять осеннюю хандру и создать атмосферу праздника, наполненного музыкой, танцами и яркими эмоциями, обещая стать исключительным праздником для всех любителей музыки.

MUZ-NEWS PARTY – настоящий музыкальный фестиваль, где посетители смогут не только наблюдать за выступлениями, но и почувствовать себя частью звездного сообщества. А ведущие медиа-компании готовы обеспечить яркое освещение событий и поддержку молодых артистов.

И, конечно изюминка! В честь 10 юбилея организаторы Moscow Fashion Fair подготовили розыгрыши и конкурсы с уникальными призами. У каждого посетителя есть шанс выиграть ценные подарки и стать частью этого знаменательного события. Адреналин и яркие эмоции гостям вечера добавит захватывающий аттракцион — Родео «Бык». Проверить себя и продемонстрировать свою силу и ловкость сможет каждый.

С вами был собственный корреспондент АртМосковии Иштван Коркуров… Пока, пока, увидимся на площадке!

Изображение – Творческая мастерская бренда NESNOVA™