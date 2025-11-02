Оплата публикаций

Московская консерватория имени П.И. Чайковского передала ранее неопубликованные материалы в Российский национальный музей музыки

И.о. ректора Московской консерватории, заслуженный деятель искусств РФ Александр Соколов
И.о. ректора Московской консерватории, заслуженный деятель искусств РФ Александр Соколов

В Музее-квартире Александра Борисовича Гольденвейзера состоялась церемония передачи артефактов из Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского в собрание Российского национального музея музыки.

Среди артефактов, переданных в музей – письма, буклеты, книги, ценные издания, сувенирные и памятные призы. Наиболее интересными стали — памятный фотоальбом «Борис Тевлин. 80 лет», издание «Санкт-Петербургская филармония. История в автографах» и книга Бруно Монсенжон «Маэстро-чародей. Беседы с Геннадием Рождественским».

генеральный директор Музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ, член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре Михаил Брызгалов
генеральный директор Музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ, член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре Михаил Брызгалов

«На протяжении всей более чем столетней истории Российского национального музея музыки Московская консерватория внесла важный вклад в научное комплектование музея, проявляя инициативу в деле образования и пополнения музейных коллекций, что является ярким подтверждением постоянных творческих контактов между Московской консерваторией и Музеем музыки», — отметил генеральный директор Музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ, член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре Михаил Брызгалов.

«В преддверии 160-летия Московской консерватории, мы, как и 10 лет назад готовимся к этому событию, принимаем участие в творческих проектах, издательской деятельности, тем самым это дает возможность пополнять коллекцию музея, которые отражают и сегодняшний день и устремлены в будущее», — рассказал в рамках церемонии и.о. ректора Московской консерватории, заслуженный деятель искусств РФ Александр Соколов.

концерт

В рамках церемонии состоялось выступление студентов класса профессора Московской консерватории Андрея Александровича Писарева. В совместных планах возрождение традиции выступления студентов в стенах основоположника русской фортепианной школы А.Б. Гольденвейзера.

