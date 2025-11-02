Московская консерватория имени П.И. Чайковского передала ранее неопубликованные материалы в Российский национальный музей музыки

В Музее-квартире Александра Борисовича Гольденвейзера состоялась церемония передачи артефактов из Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского в собрание Российского национального музея музыки.

Среди артефактов, переданных в музей – письма, буклеты, книги, ценные издания, сувенирные и памятные призы. Наиболее интересными стали — памятный фотоальбом «Борис Тевлин. 80 лет», издание «Санкт-Петербургская филармония. История в автографах» и книга Бруно Монсенжон «Маэстро-чародей. Беседы с Геннадием Рождественским».

«На протяжении всей более чем столетней истории Российского национального музея музыки Московская консерватория внесла важный вклад в научное комплектование музея, проявляя инициативу в деле образования и пополнения музейных коллекций, что является ярким подтверждением постоянных творческих контактов между Московской консерваторией и Музеем музыки», — отметил генеральный директор Музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ, член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре Михаил Брызгалов.

«В преддверии 160-летия Московской консерватории, мы, как и 10 лет назад готовимся к этому событию, принимаем участие в творческих проектах, издательской деятельности, тем самым это дает возможность пополнять коллекцию музея, которые отражают и сегодняшний день и устремлены в будущее», — рассказал в рамках церемонии и.о. ректора Московской консерватории, заслуженный деятель искусств РФ Александр Соколов.

В рамках церемонии состоялось выступление студентов класса профессора Московской консерватории Андрея Александровича Писарева. В совместных планах возрождение традиции выступления студентов в стенах основоположника русской фортепианной школы А.Б. Гольденвейзера.