Светская премьера фильма «Попутчики» в СИНЕМА ПАРК МОСФИЛЬМ

Первым зрителям комедийное роуд-муви «Попутчики» представила компания «Фреш-Фильм». Это история об обманчивой памяти, любви, которая возникает не по сценарию, и о том, как путь к себе может начаться с чужой игры. На красную дорожку вышли гости вечера: режиссер проекта Иван Глубоков, продюсеры Армен Ананикян, Карен Захаров и Денис Рябцев, актеры Ян Цапник, Данила Якушев, Сергей Рубеко, Евгений Михеев, Ксени Колбас, Елена Кудрявцева, Александра Кузенкина, актер и комик Игорь Чехов, композитор Григорий Гладков, Катрин Асси, Саид-Магомед Хасаев. Премьеру также посетили авторы саундтреков к фильму, которые помогли создать неповторимую атмосферу в кадре: Вика Воронина (ex. Пропаганда), Семен Розов, PADILLION и группа QVANTRO. В широкий российский прокат фильм выпустит кинокомпания «Наше кино» 6 ноября.

Перед показом фильма представили комичный ролик-приветствие —переписку в телеграм-чате, который актеры фильма подготовили для первых зрителей. Генеральный продюсер фильма Армен Ананикян бережно представил каждого члена съемочной группы, вышедшего на сцену, поблагодарил партнеров фильма JETOUR и обратился к гостям премьеры: «Как продюсер я очень переживал за результат, но фильм получился. На экране вас ждет увлекательное роуд-муви, наполненное талантливыми актерами, искрометным юмором и прекрасной музыкой. Приходите в кино с семьей, друзьями — эта история позволит переключиться и отдохнуть».

Молодой программист Кирилл (Филипп Ершов) мечтает презентовать свой стартап влиятельному бизнесмену Олегу Потапову (Виталий Хаев). Однако вместо деловой встречи он оказывается втянут в опасную и комичную погоню — Потапов вместе с Катей (Саша Бортич) убегают от преследователей из его загородного дома. Столкнувшись с Кириллом во время побега, Потапов принимает его за старого друга Сизого, и буквально сам втаскивает парня в машину.

Оказывается, что бизнесмен после травмы головы стал обладателем редкой формы амнезии: самого себя и мир вокруг он воспринимает так, как будто сейчас расцвет девяностых. Заместитель Потапова, Жаринов (Ян Цапник), нанял профессора Ельданцева (Сергей Рубеко) и организатора ивентов Свидунова (Данила Якушев). Вместе они проводят для бизнесмена лечебный квест, в рамках которого они полностью восстанавливают для Потапова события его приключений 90-х годов, когда у Потапова и его подельника Сизого хотели отжать бизнес бандиты. Теперь им предстоит окунуться в череду приключений и пройти невероятный, смешной квест, который изменит жизнь героев.

Съемки фильма проходили в живописном Краснодарском крае, где величественные горные пейзажи, бескрайние степи и густые леса создают атмосферу приключения. Разнообразие ландшафтов Кубани позволяет создать визуально насыщенное кино, где каждая локация усиливает эмоциональное воздействие происходящих событий.