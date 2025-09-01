VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Выставка «Краски Востока» открылась в Эрьзя-Центре

Выставка «Краски Востока» открылась в Эрьзя-Центре

Художник Дмитрий Плоткин

В выставочном пространстве Международного фонда искусств им. С.Д. Эрьзи начала работу выставка «Краски Востока». Современные художники со всей России представили более 60-ти разноплановых работ.

Выставочный зал украсили живописные полотна, фотографии, а также предметы декоративно-прикладного искусства. Произведения отражают культуру разных стран и передают такую разную, но утонченную восточную атмосферу.

Например, художница Елена Дмитриева на выставке представила сразу несколько работ из серии «Марокко», на которых изобразила жителей глиняного красного города. Работы были написаны в Северной Африке, поэтому позволяют зрителям окунуться в атмосферу восточной страны. А вот триптих «Китайские мотивы» Натальи Ларгиной переносит в страну восходящего солнца и покоряет изяществом техники.

Не только почувствовать веяние Востока, но и попробовать разгадать зашифрованный смысл зрители могут у произведений известного своим неординарным подходом живописца Дмитрия Плоткина. Он представил в экспозиции натюрморты, пестрящие яркими красками и отличающиеся обилием сакральных символов. Небольшая работа под названием «Сад Жака Мажореля» авангардной российской художницы Елены Умутбаевой рассказывает целую историю некогда одного из самых роскошных садов Марракеша, пришедшем в упадок и возрождённом известным модным дизайнером Ив Сеном-Лораном. В свою очередь художница из Севастополя Елена Лимонова дополнила экспозицию крымскими пейзажами и привезла на выставку морской сюжет «Вечер в Батилимане».

Вместе с живописью выставку составляет фотонаправление. Фотограф Алексей Резвых предлагает зрителям отправиться в путешествие во Вьетнам, а Оксана Трифонова — в Турцию.

Ценители экспрессивного абстракционизма смогут насладиться работами художников Ольги Щегловой, Любови Павловой, Татьяны Бельченко и Алёны Козловой. А приверженцы декоративно-прикладного направления искусства оценят технику и стиль произведений Натальи Гусаровой и Натальи Новиковой. Авторы также передают колорит Востока. Среди произведений можно увидеть поднос в восточном стиле, декоративный светящийся столик под оникс, а также декоративную маску под названием «Тайна в цветах». Ну и, конечно, не обошлось без такого символа восточного интерьера как зеркало, который отражает богатство, красоту и таинственность культуры. 23 декоративных предмета из проекта «Зеркала Валери» наполнили зал сиянием золота и полудрагоценных камней.

Стоит отметить, что выставка «Краски Востока» продолжила череду мероприятий авторского проекта художественного куратора и искусствоведа Влады Просвиркиной «ПРО АРТЫ». Он начал свою работу в феврале этого года. Выставки прошли в музее Марины Цветаевой, а также в «Эрьзя Центре».

