90 лет – возраст немалый, но очень многое у театра ещё впереди. А тогда, в 1933 году, Виктор Швембергер при Московском областном доме художественного воспитания детей основал кукольный театр. Открытие первого сезона ознаменовалось «Ревизором».

В годы Великой Отечественной войны театр участвовал со спектаклями во фронтовых бригадах, после окончания лихолетья, в мирное время, в театре шли пьесы по произведениям русской и зарубежной классике, а также современной драматургии (к слову, до сегодняшнего дня театр успешно и удачно сочетает как традицию, так и новаторство). На протяжении более трех десятилетий в театре проходит Международный театральный фестиваль «Театр кукол – без границ», с 2015 – творческая лаборатория «Маленькая драма».

Вчера же, в день рождения, со сцены Московского театра кукол – старшего брата МОГТК (МТК также был основан Виктором Швембергером) прозвучало множество поздравлений, сказано не менее добрых слов, конечно, не обошлось и без наград, праздничного капустника и спектакля «Куклы всегда в пути» – ироничное представление – экскурс в 90-летнюю историю. История воплотилась в воспоминаниях и рассказах книги «Мы – МОГТК!». Презентация также состоялась в день рождения. Автором книги выступил худрук Московского театра кукол, теоретик театра кукол, заслуженный работник культуры РФ доктор искусствоведения Борис Павлович Голдовский. Выступили с представлением книги завлит МОГТК Ольга Лабозина, художница Елена Богданова, внучка основателя театра Виктора Швембергера.

Кукольники – народ дивный. В их постановках есть всё – сарказм и ирония, смех и драматизм, буффонада и трагедия. Театр кукол как никакой другой готовит зрителя к восприятию самого разного в искусстве. Пожелаем же театру ещё долгих лет и многих премьер!

Марина АБРАМОВА

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