По многочисленным просьбам телезрителей телеканал вернул две легендарные двойки, которые стали фишкой и символом телеканала. Изменилось и расположение – логотип переехал в правый верхний угол. Напомним, что с осени 2020-го года 2х2 использовал логотип на основе римских двоек (IIxII), который нарисовал один из зрителей канала.

В эфире появились промо-ролики свежих проектов: «Вставай на 2х2», «Ешь, люби, косплей», «Инспектор», «Раз на раз», «Спортсмемы» и другие. Также в поддержку осеннего сезона 2х2 презентовал новый анимированный постер, где лица новых проектов канала – Кирилл Кошарин, Дина Мар, Никита Серов и Подозрительная сова – предстали в супергеройских образах.

Кроме того, в эфире телеканала крутится несколько десятков ID-роликов, к созданию которых были привлечены дизайнеры, художники и иллюстраторы, работающие в самых разных стилях от сложной 3d-графики до бумажной стопмоушн анимации. Неизменный логотип в центре каждого ролика «путешествует» по разным мирам и галактикам, появляясь в нейросетевом стиле, то внутри 8-битной игры, то в аниме-рисовке, то на бицепсе – тем самым демонстрируя многообразие визуальных стилей и смыслов под одним брендом и иллюстрируя слоган «ВСЁ РАВНО 2х2».

«Мы любим своего зрителя и стараемся его слышать. Нас просили вернуть культовые двойки – мы это сделали! Кроме того, мы не стоим на месте, а движемся вперёд, и отражаем это движение во всём: в собственных съемочных проектах, в логотипе, в ID-роликах и наружной рекламе. У нас уже в эфире новые спортивно-развлекательных шоу, в которых мы совмещаем интертеймент и спорт. Классные российские сериалы и, конечно, не забываем про анимацию – фишку нашего канала, которую обожают зрители!», – говорит директор телеканала 2х2 Дмитрий Лимарь.

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