В Одинцовском филиале МГИМО программа стартовала лекцией генерального директора ИОТ-университета, главного архитектора Modeus Павла Музыки «Современный дизайн образовательного пространства: индивидуализация в обучении».

– В ходе первой лекции мы обсудили со слушателями, какие варианты гибких образовательных моделей существуют в мире, посмотрели примеры практик ведущих мировых университетов и то, как собирается расписание, когда каждый студент волен выбирать любые курсы из предложенных университетом. Для слушателей курса, судя по вопросам и реакции, было важно получить обзор работающих практик и понимание, что в России существует инструментарий для внедрения ИОТ, – отметил Павел Музыка.

Также, в программе лекции: Ларисы Притчиной, канд.техн.н., доцента, заместителя директора Одинцовского филиала МГИМО; Андрея Комиссарова, директора направления «Развитие на основе данных» Университета-2035; Якова Сомова, генерального директора и сооснователя просветительского проекта «Лекториум»; Ольги Башлаковой, канд.филос.наук, начальника отдела методического сопровождения учебного процесса Одинцовского филиала МГИМО; Михаила Осипова, образовательного методолога, консультанта методического сектора ассесмент-центра университета «Иннополис»; Натальи Барановой, начальника отдела методического сопровождения дистанционного обучения Одинцовского филиала МГИМО.

Программа посвящена темам современного дизайна образовательного пространства и индивидуализации в обучении, вопросам искусственного интеллекта, геймификации в обучения, компетенций преподавателя, когнитивных стратегий обучения и использования видеоконтента в онлайн-курсах, реализуется в рамках госпрограммы «Приоритет 2030».

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