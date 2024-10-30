Василий Кандинский и его Муза: история непростых отношений

Фото: Stephanie Kulbach © CCC Cinema und Television

Василий Васильевич Кандинский родился в 1866 году в Москве. Российский художник и теоретик изобразительного искусства, стоявший у истоков абстракционизма, он был одним из основателей группы «Синий всадник». Высоко талантливый человек, Василий имел достаточно запутанную личную жизнь. История его любви с немецкой художницей Габриэль Мюнтер вдохновила режиссера Маркуса Розенмюллера на фильм «Кандинский и его муза».

Фильм – биографическая драма о паре гениальных влюбленных и их отношениях. Василий Кандинский и его муза — Габриэль Мюнтер. Соучредители немецкого движения современного искусства «Синий всадник» объединили единомышленников. В то время как Кандинский получил мировую известность, художественное и финансовое признание, его возлюбленная вынуждена была находиться в тени великого художника.