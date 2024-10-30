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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Василий Кандинский и его Муза: история непростых отношений

editor
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Gabriele-Münter-(Vanessa-Loibl),-Wassily-Kandinsky-(Vladimir-Burlakov)-flirten-im-hohen-Gras-bei-einem-Lehrausflug-Foto-von-Stephanie-Kulbach-©CCC-Cinema-und-Television

Фото: Stephanie Kulbach © CCC Cinema und Television

Василий Васильевич Кандинский родился в 1866 году в Москве. Российский художник и теоретик изобразительного искусства, стоявший у истоков абстракционизма, он был одним из основателей группы «Синий всадник». Высоко талантливый человек, Василий имел достаточно запутанную личную жизнь. История его любви с немецкой художницей Габриэль Мюнтер вдохновила режиссера Маркуса Розенмюллера на фильм «Кандинский и его муза».

Фильм – биографическая драма о паре гениальных влюбленных и их отношениях. Василий Кандинский и его муза — Габриэль Мюнтер. Соучредители немецкого движения современного искусства «Синий всадник» объединили единомышленников. В то время как Кандинский получил мировую известность, художественное и финансовое признание, его возлюбленная вынуждена была находиться в тени великого художника.

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