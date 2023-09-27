Жилой комплекс «Павелецкая Сити»

25 сентября при поддержке жилого комплекса «Павелецкая Сити», реализуемого девелоперами MR Group и Level Group, в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма Вуди Аллена «Великая ирония». Событие ознаменовало начало сотрудничества девелопера MR Group с историческим кинотеатром «Художественный», подчеркивающее особое отношение компании к искусству и кино.

«Великая ирония» – 50-я по счёту картина в карьере режиссера. Мировая премьера фильма состоялась в рамках внеконкурсной программы 80-го Венецианского кинофестиваля. Гостям также была представлена экспозиция, в рамках которой в фойе камерного зала размещены фотоработы, отражающие эпоху ар-деко времен расцвета Голливуда. Эта эстетика стала вдохновением для визуальных образов жилого комплекса «Павелецкая Сити».

«Поддержка различных видов искусства, будь то театр, кино, живопись или скульптура, является стратегически важной задачей для MR Group не только в настоящий момент, но и в долгосрочной перспективе. Качественно меняя городскую среду, обустраивая новые общественные пространства, мы как девелопер создаем основу для нового образа жизни людей, который просто немыслим без искусства», — прокомментировала Екатерина Кутумова, заместитель генерального директора по маркетингу компании MR Group.

MR Group также внесла свой вклад в коллекцию библиотеки им. Н.А. Некрасова, филиал которой располагается в фойе камерного зала кинотеатра. На протяжении двух месяцев читатели смогут изучать издания, посвященные эпохе ар-деко и истории «Крестного Отца» Фрэнсиса Форда Копполы, где время действий первых двух частей совпадает с периодом расцвета эпохи.

В 2022 году компания приняла участие в 11 масштабных культурных проектах. MR Group планирует расширять сотрудничество с кинотеатром «Художественный» и готовить новые интеграции.

Коллекция книг ЖК «Павелецкая Сити»

Фойе Камерного зала в ЖК «Павелецкая Сити»

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