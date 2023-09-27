В Академии творческих индустрий «Меганом» проходит образовательная программа «Креатон: наука как искусство». Цель курса — поиск инновационного материала для дорожного покрытия пешеходных зон творческих пространств, а также развитие логистической структуры территории арт-кластера «Таврида». Продюсерами программы выступают куратор научного направления «Таврида.АРТ» Анна Курочка и российский ученый в сфере культуры, искусства и креативных индустрий, заведующий кафедрой продюсерства исполнительских искусств РАМ имени Гнесиных Олег Иванов. Партнерами практического курса «Креатон: наука как искусство» являются Координационный совет по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета по науке и образованию при Президенте РФ и Десятилетие науки и технологий в России (Наука.рф).

В рамках программы урбанисты, занимающиеся модернизацией городской среды, и архитекторы, работающие с внешней средой, будут создавать проекты совместно с учеными-материаловедами, разрабатывающими инновационные материалы с дальнейшей возможностью выхода на их производство.

«Креатон направлен на две целевые аудитории: урбанистов и материаловедов. Причем урбанисты будут заниматься творчеством — придумывать нестандартное визуальное оформление пешеходных зон, а материаловеды поработают над рецептурой материала, который будет использоваться для реализации этих проектов. Отмечу, что в рамках программы с нами сотрудничают ведущие ученые, разрабатывающие инновационные материалы, и эксперты из сферы дизайна и архитектуры — практикующие специалисты. Разработанные на курсе проекты могут получить поддержку со стороны «Тавриды», а у самих участников есть шанс продолжить сотрудничество на контрактной основе — это дает возможность получить реальный кейс в портфолио», — рассказывает продюсер Анна Курочка.

В Академии «Меганом» участники создадут проекты, имеющие реальную возможность реализации на предложенных территориях, и практические решения по разработке материала покрытий дорожек из экологичных, преимущественно отечественных материалов с использованием российских технологий. Кроме того, специалисты сформируют предложения по созданию экономичного производства, а также получат возможность масштабирования своих проектов на другие территории Крыма и площадки страны.

Слушатели курса исследуют территорию и потенциальные ресурсы молодёжно-просветительского курорта «Таврида.АРТ», совместно с приглашенными экспертами научатся грамотно упаковывать свои проекты и презентуют их на финальной защите. Среди экспертов программы: модератор, консультант по развитию личных и профессиональных качеств Фёдор Шкуров, главный архитектор компании ООО «СИЭМИ», специалист по проектным разработкам Института архитектуры и дизайна ЯГТУ Егор Збаранский, профессиональные импровизаторы и ведущие, основатели импровизационных театров и школы импровизации Павел Верешкин и Руслан Морозов, управляющий партнер института развития городов «Полис» Александр Красавцев, главный архитектор ЦПРД, заместитель руководителя МОСМА, профессор МААМ, основатель Архитектурного Коворкинга Павел Сонин, главный технолог ГК «Каменный век» Артём Новиков, основатель архитектурной мастерской Wooden bulldog, участник конкурса Архитектурной школы «МАРШ» и компании Alpbau «Современная деревянная архитектура», практикующий архитектор частного домостроения, глемпингов и мафов, участник программы «Фазенда лайф» Владислав Подолянец.

«Участие в «Креатоне» подарит слушателям этого курса очень полезный опыт. Мы будем работать с реальным объектом в сжатые сроки. Основной упор в нашей программе сделан на разносторонние компетенции и реальную практику, нам важно создать концепции, которые могут быть реализованы в уже ближайшем будущем», — главный архитектор ЦПРД, заместитель руководителя МОСМА, профессор МААМ, основатель Архитектурного Коворкинга Павел Сонин.

Программа дает молодым урбанистам шанс реализовать творческий проект на площадке арт-кластера «Таврида» и обрести его медиаподдержку. Участники-материаловеды получат возможность разработать прототип инновационного материала, выйти на масштабное производство и получить заказ на его использование для «Таврида.АРТ».

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