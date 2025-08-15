VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUМТС Медиа выводит онлайн-кинотеатр KION на рынок Кыргызстана

МТС Медиа выводит онлайн-кинотеатр KION на рынок Кыргызстана

editor
By editor
13
заглушка

Холдинг МТС Медиа, управляющий бизнесами экосистемы МТС в сфере развлечений, объявляет о выходе на рынок Кыргызстана своего флагманского мультимедийного сервиса – онлайн-кинотеатра KION. Стриминговая платформа и интернет-провайдер «Скайнет Телеком» заключили соглашение о партнерстве в ходе Кыргызско-российского экономического форума, в результате контент KION станет доступен жителям республики.

14 августа в ходе Кыргызско-российского экономического форума руководитель контентного кластера KION (МТС Музыка, Строки, KION), генеральный директор онлайн-кинотеатра KION Алексей Иванов и директор по развитию бизнеса интернет-провайдера «Скайнет Телеком» Руслан Егоров подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились о том, что KION выходит на территорию Кыргызстана в партнерстве со «Скайнет Телеком» и его онлайн-кинотеатром Easy.OK (Easy-ok.kg).

«Скайнет Телеком» — ведущий интернет-провайдер и оператор цифрового телевидения в Кыргызской Республике, входящий в тройку лидеров по качеству предоставления услуг среди всех провайдеров страны. Услуги компании доступны более чем в 100 населенных пунктах в шести областях республики.

В ходе запуска контент KION будет интегрирован в витрину онлайн-кинотеатра Easy.OK. На первом этапе пользователи получат доступ к более 200 фильмам и сериалам, включая оригинальные проекты из линейки KION Originals. Они станут доступны в рамках отдельной подписки на платформе Easy.OK. В дальнейшем объем контента KION на платформе будет расширяться.

Также прорабатывается вывод на территорию республики книжного сервиса Строки. Обсуждается, что пользователи из Кыргызстана смогут авторизоваться с местным номером телефона и получить доступ к более 250 000 электронных и аудиокниг, а также комиксов и подкастов. В каталоге сервиса представлены произведения киргизских и зарубежных авторов, путеводители, научно-популярная литература и исследования.

Предыдущая статья
Более 700 тысяч человек стали гостями открытия юбилейного фестиваля «День Индии»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru