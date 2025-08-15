МТС Медиа выводит онлайн-кинотеатр KION на рынок Кыргызстана

Холдинг МТС Медиа, управляющий бизнесами экосистемы МТС в сфере развлечений, объявляет о выходе на рынок Кыргызстана своего флагманского мультимедийного сервиса – онлайн-кинотеатра KION. Стриминговая платформа и интернет-провайдер «Скайнет Телеком» заключили соглашение о партнерстве в ходе Кыргызско-российского экономического форума, в результате контент KION станет доступен жителям республики.

14 августа в ходе Кыргызско-российского экономического форума руководитель контентного кластера KION (МТС Музыка, Строки, KION), генеральный директор онлайн-кинотеатра KION Алексей Иванов и директор по развитию бизнеса интернет-провайдера «Скайнет Телеком» Руслан Егоров подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились о том, что KION выходит на территорию Кыргызстана в партнерстве со «Скайнет Телеком» и его онлайн-кинотеатром Easy.OK (Easy-ok.kg).

«Скайнет Телеком» — ведущий интернет-провайдер и оператор цифрового телевидения в Кыргызской Республике, входящий в тройку лидеров по качеству предоставления услуг среди всех провайдеров страны. Услуги компании доступны более чем в 100 населенных пунктах в шести областях республики.

В ходе запуска контент KION будет интегрирован в витрину онлайн-кинотеатра Easy.OK. На первом этапе пользователи получат доступ к более 200 фильмам и сериалам, включая оригинальные проекты из линейки KION Originals. Они станут доступны в рамках отдельной подписки на платформе Easy.OK. В дальнейшем объем контента KION на платформе будет расширяться.

Также прорабатывается вывод на территорию республики книжного сервиса Строки. Обсуждается, что пользователи из Кыргызстана смогут авторизоваться с местным номером телефона и получить доступ к более 250 000 электронных и аудиокниг, а также комиксов и подкастов. В каталоге сервиса представлены произведения киргизских и зарубежных авторов, путеводители, научно-популярная литература и исследования.