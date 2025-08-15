VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииНе только русский романс

Не только русский романс

editor
By editor
96
вагнер - сириус

Камерные музыкальные концерты – явление, бесспорно, не такое и редкое на музыкальных сценах страны. Но и частым его тоже назвать не получается – каждый камерный концерт подарок слушателям. Так случилось и во время Большого музыкального фестиваля в Сириусе.

Камерный концерт – способ показать мастерство и красоту голоса певицы или исполнителя. Пение Елены Стихиной (сопрано) не стало исключением, к слову, саму певицу я слушала впервые (чего не могу сказать об Иване Рудине – пианист высочайшего класса, не единожды бывала на его концертах). Однако на камерном концерте важна ещё и программа. В моем случае выбранными произведениями стали романсы на музыку Петра Чайковского и «Пять песен на стихи Матильды Везендонк» Рихарда Вагнера. И если русский романс (и, конечно, сцена письма Татьяны из оперы «Евгений Онегин») были мне уже известны, то песни Вагнера я слушала впервые.

Два гения России и Германии (с творчеством друг друга они были знакомы) соединились в одном концерте с дивным пением и исполнением на фортепиано. Вагнер всё же для меня был композитором в немалой степени оперным, мощным, некоторый образом «исполином в музыке», претворяющий в звучании большую германо-скандинавскую мифологию. Здесь же прозвучал тот же романс, только немецкий, полный избытка чувств, мечтательности, сильного метафорического начала. Одно время Матильда Везендонк была музой Рихарда Вагнера. Их «душевная дружба» просуществовала непродолжительное время, письма Матильды к великому немецкому композитору были сожжены второй супругой Вагнера Козимой, но, к счастью, сохранены «Пять песен на стихи Матильды Везендонк», которые можно было услышать в исполнении Елены Стихиной – проникновенном и очень близким самой певицы. Так я почувствовала.

Марина АБРАМОВА, фото пресс-службы Сириуса

Предыдущая статья
МТС Медиа выводит онлайн-кинотеатр KION на рынок Кыргызстана
Следующая статья
«Возвращаю себя»: Олеся Родина выпустила новый трек

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru