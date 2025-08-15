Не только русский романс

Камерные музыкальные концерты – явление, бесспорно, не такое и редкое на музыкальных сценах страны. Но и частым его тоже назвать не получается – каждый камерный концерт подарок слушателям. Так случилось и во время Большого музыкального фестиваля в Сириусе.

Камерный концерт – способ показать мастерство и красоту голоса певицы или исполнителя. Пение Елены Стихиной (сопрано) не стало исключением, к слову, саму певицу я слушала впервые (чего не могу сказать об Иване Рудине – пианист высочайшего класса, не единожды бывала на его концертах). Однако на камерном концерте важна ещё и программа. В моем случае выбранными произведениями стали романсы на музыку Петра Чайковского и «Пять песен на стихи Матильды Везендонк» Рихарда Вагнера. И если русский романс (и, конечно, сцена письма Татьяны из оперы «Евгений Онегин») были мне уже известны, то песни Вагнера я слушала впервые.

Два гения России и Германии (с творчеством друг друга они были знакомы) соединились в одном концерте с дивным пением и исполнением на фортепиано. Вагнер всё же для меня был композитором в немалой степени оперным, мощным, некоторый образом «исполином в музыке», претворяющий в звучании большую германо-скандинавскую мифологию. Здесь же прозвучал тот же романс, только немецкий, полный избытка чувств, мечтательности, сильного метафорического начала. Одно время Матильда Везендонк была музой Рихарда Вагнера. Их «душевная дружба» просуществовала непродолжительное время, письма Матильды к великому немецкому композитору были сожжены второй супругой Вагнера Козимой, но, к счастью, сохранены «Пять песен на стихи Матильды Везендонк», которые можно было услышать в исполнении Елены Стихиной – проникновенном и очень близким самой певицы. Так я почувствовала.

Марина АБРАМОВА, фото пресс-службы Сириуса