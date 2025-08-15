Более 700 тысяч человек стали гостями открытия юбилейного фестиваля «День Индии»

10 фестиваль «День Индии» торжественно открылся в Москве 14 августа. Юбилей торжества, призванного развивать российско-индийский диалог отметили насыщенной культурной программой, выступлением почётных гостей и символическими праздничными мероприятиями. Ключевая тема фестиваля этого года – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

По традиции с приветственным словом к гостям фестиваля обратился Президент Индийского культурно-национального центра «Сита» и главный организатор «Дня Индии» Сэмми Котвани.

Сэмми Котвани, Президент Индийского культурно-национального центра «Сита», руководитель фестиваля «День Индии»: «Сегодня наши сердца переполнены, когда мы видим друзей из более чем 30 посольств и многих регионов России, собирающихся на одной площадке, празднующих дух дружбы, единства и культуры. “День Индии” – это не просто праздник, это мост, соединяющий две великие страны, Индию и Россию. Из культурного мероприятия он превратился в настоящую площадку для дипломатии, бизнеса, искусства и связей между людьми. Этот год – особенный и значимый: мы отмечаем 79-ю годовщину независимости Индии, 78-ю годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами и 80-летие Победы России в Великой Отечественной войне. Наш фестиваль отдает дань уважения этим вехам, а также демонстрирует яркость и многообразие Индии: от йоги до Болливуда, от классического танца до уличной еды, от азиатских традиций до современных инноваций. Давайте отпразднуем это событие не только нашими культурами, но и нерушимой дружбой, которая нас связывает. Пусть этот день будет наполнен радостью, содержательным обменом опытом и незабываемыми воспоминаниями».

В официальной церемонии открытия приняли участие партнёры и почётные гости праздника: Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Российской Федерации Винай Кумар; Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черёмин; генеральный директор АО ХК «Остров Мечты» Борис Пищик; послы Таиланда, Камбоджи, Эквадора и других стран. Всего первый день фестиваля посетили представители около 30 посольств.

Винай Кумар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Российской Федерации:

«Фестиваль стал событием в календаре, которого ждут с нетерпением. Он объединяет множество наших друзей, которые хотят познакомиться с различными аспектами индийской культуры, индийской жизни и индийских философских традиций. Взаимопонимание и взаимное уважение друг к другу отражают то, как еще больше углубляются отношения Индии и России не только в сфере торговли, науки и технологий, но и в других областях, в человеческом и культурном планах. Уверен, что в течение этих дней гости фестиваля смогут узнать много нового об индийской кухне, индийских танцах, музыке и многих других традициях, включая такие, как мехди и индийские свадьбы, которые здесь празднуются. Фестиваль позволяет познакомиться с культурой Индии и вдохновиться чаще посещать эту замечательную страну и увидеть своими глазами те места, откуда пришли такие замечательные обычаи и традиции».

Сергей Черёмин, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы:

«Фестиваль “День Индии” стал частью большого марафона “Лето в Москве”, в рамках которого Москва собирает миллионы гостей в наших парках, в скверах и на площадях. Индия – удивительная страна, где не только проживает почти полтора миллиарда человек, это государство с сотнями национальностей, с тысячью языков и различных диалектов. И все эти люди создают удивительно красивую, мощную, двигающуюся в будущее страну, которая сегодня славится своими успехами в развитии космоса, науки, информационных технологий, машиностроения, в развитии своей культуры. Мы гордимся тем, что Индия стала вторым внешнеторговым партнером России, в том числе и вторым внешнеторговым партнером города Москвы, и это позволяет нам вместе уверенно двигаться вперед. Есть такая пословица: для того, чтобы человек выполнил свое предназначение на земле, он должен посадить дерево, построить дом, вырастить сына. Я бы добавил еще и дочь. Я уверен, что наши индийские друзья построили в России свой дом, вырастили детей и сегодня помогают нам вместе строить эту прекрасную страну и создавать этот комфортный, прекрасный город».

Борис Пищик, генеральный директор АО ХК «Остров Мечты»:

«В середине августа наш южный ландшафтный парк традиционно наполняется яркими красками Индии. Для нас “День Индии” — очень важный праздник, который мы с удовольствием принимаем на своей территории. Он посвящён безусловной дружбе России и Индии, презентует древнюю прекрасную культуру Индии. Этот фестиваль — традиция, с которой мы жили, живём и, надеюсь, будем жить дальше, будем и каждый год принимать гостей. Очень рады вас приветствовать здесь и надеемся, что эти дни будут для вас радостными и счастливыми».

Церемония продолжилась индийским гала-концертом на главной сцене, а также символическим разрезанием большого юбилейного торта. В завершение официальной части почетные гости осмотрели площадку фестиваля и познакомились с главными событиями, подготовленными в его основных зонах.