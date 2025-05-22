РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноМуцениеце, Банщикова и Астапова стали «Химкинскими ведьмами»

Муцениеце, Банщикова и Астапова стали «Химкинскими ведьмами»

editor
By editor
26
химкинские ведьмы
Фото © пресс-служба телеканала СТС

СТС приступил к съёмкам комедийного сериала «Химкинские ведьмы» — про трёх мошенниц, получивших реальный магический дар, в исполнении Агаты Муцениеце, Анны Банщиковой и Валерии Астаповой. Компанию им составят: Марк Богатырёв, Алёна Яковлева, Михаил Кремер, Антон Жижин и Кузьма Сапрыкин.

По сюжету три аферистки Марина (Агата Муцениеце), Света (Анна Банщикова) и Оля (Валерия Астапова) успешно выдают себя за медиумов, пока случайно не получают от уличной ведуньи (Алёна Яковлева) реальный дар. Теперь Марина может слышать мысли, Света видеть будущее, а Оля — мёртвых. Новые способности превращают жизни девушек в ад, поэтому подруги решают найти того, кто заберёт эти «подарки» себе. В поисках идеального кандидата девушки встречают не только коварного колдуна-искусителя (Марк Богатырёв), но и вторых половинок (Михаил Кремер, Антон Жижин и Кузьма Сапрыкин).

«Меня в детстве дразнили ведьмой, вот теперь думаю, что это был знак, — улыбается Агата Муцениеце. — Сама бы не хотела обладать даром слышать мысли, для меня это стало бы тяжёлой ношей. Но от умения летать, перемещаться из одной точки в другую или быть невидимкой я бы не отказалась».

«Будь у меня дар героини, в первую очередь хотелось бы снова встретить дорогих людей, любимую собачку, поговорить с Эдит Пиаф. Но в целом призраков достаточно видеть в кино, потому что это очень страшно», — признаётся Валерия Астапова.

«Мы все мечтаем о волшебной палочке, которая решит все проблемы, — считает Анна Банщикова. — Но никакая волшебная палочка не спасёт. Наша история как раз про это. Про то, что проблемы решает не магия, а только труд, любовь, дружба и простые человеческие ценности».

Над сценарием колдовала тройка авторов Елена Минервина («Жена олигарха»), Анжела Боскис («Как я стал русским») и Дарья Сойфер («Готовы на всё») под руководством шоураннера Игоря Тудвасева («Последний богатырь», «Кухня»). «В работе опирались не на мистику, а на юмор, воображение и местами сказочность. Например, слова ведьм обладают такой силой, что сразу материализуются, и это создаёт почву для комедийных ситуаций, — рассказывает Игорь. — Мы также добавили забавные отсылки к сериалам «Уэнсдей», «Зачарованные», культовому советскому фильму «Чародеи» и к другим популярным историям».

Главное место действий — магический салон — снимают в московском ТЦ, где также художники воссоздали ателье по ремонту техники, пункт выдачи товаров, кофейню, отдел по ремонту часов, магазин швейной фурнитуры, фотосалон, зоомагазин и магазин женской одежды. Для наполнения магического салона понадобилось 350 коробок с эзотерическим реквизитом, включая свечи, кристаллы, амулеты, камни, бубны, том 1815 года и бутафорские книги. Колдовать ведьмам помогут вороны, собака по кличке Сглазик, лошадь, жабы и другие птицы и животные, которые появятся в кадре.

Предыдущая статья
От идеи до эфира: премия телеканала RU.TV показала, как работает телевидение
Следующая статья
Главный символ «Алых парусов» спустили на воду после зимовки

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru