Более 400 школьников посетили программу о героях Московской битвы в Красногорском филиале Музея Победы

К годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой в Красногорском филиале Музея Победы проходит интерактивная программа «Герои битвы за Москву. Мастерство побеждать». За месяц проведения музейной программы ее участниками стали более 400 учащихся школ Москвы и Московской области.

«Программа вызвала большой интерес среди ребят. Погружение в историю проходит в интерактивном формате, где каждый участник может научиться навыкам бойцов, например, взять в руки легендарную винтовку Мосина, завязать вещмешок, узнать устройство противогаза и многое другое», — поделилась руководитель Красногорского филиала Музея Победы Светлана Любенкова.

Специалисты Красногорского филиала Музея Победы рассказали школьникам об истории Битвы за Москву и планах врага по захвату столицы, о легендарном военном параде на Красной площади 7 ноября 1941 года и контрнаступлении советских войск. Ребята узнали о подвигах народных ополченцев, в том числе — о земляках, вставших на защиту Москвы. В ходе программы также были представлены уникальные кадры документальной хроники.