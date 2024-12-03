Музеи Московского Кремля представили выставку «Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи»

Как известно, Петр I не оставил завещания, что послужило началом череды борьбы аристократических кланов за власть в Российской империи. Результатом дворцовых «бурь» стало восшествие на престол первой женщины на российском троне – Екатерины Великой.

В выставочном пространстве посетитель может увидеть много подлинных документов, касающихся данной эпохи: Устав о наследии престола 1722 г., Завещание («Тестамент») императрицы Екатерины I 1727 г., «Кондиции» императрицы Анны Иоанновны 1730 г., «Цифирную» таблицу – ключ для расшифровки секретной переписки 1744 г., а также Акт о престолонаследии, лично зачитанный и обнародованный императором Павлом I в день своей коронации 5 апреля 1797 г. Предметы для такого проекта были отобраны во многих музеях, архивах и библиотеках Москвы и Санкт-Петербурга.

Конечно, следует обратить внимание на галерею живописных портретов тех, кто принимал непосредственное участие в событиях. Гравюры, оружие, гвардейская форма – всё это тоже можно рассмотреть – выставка позволяет это сделать – пространство «дышит». Отдельные шедевры и декоративно-прикладного искусства – корона Анны Иоанновны, кубки, монеты. Специально к выставке Музеями Московского Кремля подготовлена программа экскурсий, лекций, квестов, посвящённую такому интересному периоду истории нашей страны.

Марина АБРАМОВА