Музей М. А. Булгакова представил выставку «Клуб безудержных остряков»: Михаил Булгаков в газете «Гудок»

Изначально газета была отраслевым СМИ Министерства путей сообщения СССР, затем и сейчас – железнодорожников. Её описывали Ильф и Петров в «12 стульях». В 1920-е «Гудок» был знаменит своей четвертой полосой, которая была связана с именем Михаила Булгакова.

Впрочем, не только он печатался в то время в газете. Михаил Зощенко, Константин Паустовский, Евгений Петров тоже сочиняли многочисленные фельетоны и сатирические заметки. Время то было голодное, но бесшабашное и веселое, а работа в редакции давала пусть и небольшой, но постоянный доход. Безбожники, любители повеселиться, вспомнить былую славу «Яра» в уже советской действительности хотя бы во сне, забавные приключения новоявленных Германнов пушкинских годов – всё шло на полосу «Гудка».

Номера газеты, фотографии Москвы 20-х годов прошлого века, забавные высказывания сотрудников газеты можно увидеть в зале квартиры на Большой Садовой. Из шаржей и сатирических заметок выросли впоследствии в больших писателей и Зощенко, и Паустовский, и Булгаков. Репортерство было их началом.

Выставка работает до 24 декабря 2023 года.



Марина АБРАМОВА

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