Народный артист Владимир Машков стал одним из архитекторов дома в Новой Москве

В Russian Design District зазеркалье стало одной из дизайнерских идей, аналог которой был реализован в театре имени Олега Табакова — это фойе, созданное из 2 500 кв.м. зеркал. Сюда отсылает фасад здания, созданный в форме объемных треугольников и облицованный алюмокомпозитом, имитирующим состаренную медь. Фасад является технологическим ноу-хау проекта, так как до сих пор подобным образом никто из застройщиков не распоряжался этим материалом.

Также уникальным фактом является то, что все материалы и технологические разработки, применяемые в проекте, были реализованы в России.

«Дом Машкова стал первым в комплексе из 9 зданий в RDD с которого сняли пленку, — рассказывает главный архитектор проекта Станислав Кулиш, — и когда солнце отразилось от медных поверхностей, фасад начал светиться и и отражать небо, дома, людей, миллион деталей жизни. В моем понимании это тесно переплетается с лицедейством актера, который проигрывает в театре множество характеров, ситуаций и судеб».

Наряду с тем, как в проекте был раскрыт потенциал алюмокомпозита в его принтованных композициях, также впервые была применена технология перфорированного шифера, где каждая волна имеет разный размер. В дополнении к особенностям других зданий в проекте создатели обращают внимание на дома в форме эллипса: здания спроектированы и построены таким образом, что из окон не видно соседние дома, при этом открывается вид на живописную улицу.

Общая концепция Russian Design District состоит в том, что архитектура и интерьеры домов созданы профессиональными градостроителями в коллаборации со звёздами российского дизайна, культуры, спорта. Каждое здание имеет неповторимый авторский облик и соответствующую именную принадлежность.

«Мне удалось принять участие в огромном творческом эксперименте, проявив себя в совершенно новом для меня качестве архитектора, в проектировании одного из домов кластера, — комментирует участие в проекте Владимир Машков, — зеркало фасада, в отражении которого каждый человек видит то, что хочет, привносит определенный символизм. Оно преломляет образы тех, кто становится частью этой масштабной «театральной постановки» на «сцене» дизайн-дистрикта».

Кластер занимает 4,4 гектара на берегу реки Десна в окружении девяти гектаров лесопарка в районе Ватутинок, недалеко от Троицка (ТАО, Москва). В его составе девять жилых башен, многофункциональный комплекс с социальной и коммерческой инфраструктурой, а также здания государственной школы и детского сада. Общая площадь зданий составила 78,2 тыс. квадратных метров, из которых 13,9 тыс. отведены под социальную, спортивную и образовательную инфраструктуру.

Здесь созданы все условия для получения всестороннего образования, творческого и физического развития в авторских школах под руководством деятелей науки, культуры и спорта, в котором особое внимание уделяется детскому развитию.

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