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ДомойМоскваМузей Нижегородской области передал уникальный фронтовой альбом для новой экспозиции к 80-летию...

Музей Нижегородской области передал уникальный фронтовой альбом для новой экспозиции к 80-летию Победы в Музее Победы

editor
By editor
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фронтовой альбом

Городецкий историко-художественный музейный комплекс примет участие в создании масштабной экспозиции «Путь к Победе», которая откроется в преддверии 9 Мая в московском Музее Победы. Новая грандиозная экспозиция, посвященная воинскому подвигу солдат Красной армии в годы Великой Отечественной войны, будет размещена на площади почти 4,5 тысячи кв. метров. В экспозиции представят фронтовую летопись в судьбах красноармейцев. Проект создается при поддержке Департамента культуры г. Москвы.

«Впервые к осуществлению выставочного проекта привлечены музеи из десятков регионов нашей страны. Они примут участие в создании интерактивного комплекса «Реликвии Победы», который станет уникальной частью экспозиции и будет реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Здесь покажут более 160 экспонатов, рассказывающих о биографиях и подвигах героев Великой Отечественной войны», — рассказали в Музее Победы.

К участию в создании экспозиции присоединился и Городецкий историко-художественный музейный комплекс. Из фондов культурного учреждения в интерактивный комплекс «Реликвии Победы» передали уникальную книгу с письмами и рисунками, созданную на фронте. Участник войны Леонид Бальзамов был призван в ряды Красной армии 8 ноября 1941 года, проходил службу в 55-м отдельном саперном батальоне в званиях сержанта, старшего сержанта и старшины. Леонид Васильевич участвовал в обороне Москвы, воевал на Калининском фронте, 1-ом Белорусском и 2-ом Белорусском фронтах, пройдя путь от Москвы до Кенигсберга. На передовую он получал письма и рисунки из дома от сына Володи, вклеивал их в трофейную немецкую книгу про собак, заклеивая текст и оставляя только изображения животных. Получился альбом, который стал подарком сыну от отца, вернувшегося с фронта. Гости экспозиции смогут увидеть подлинную книгу, а также ознакомиться со всеми ее страницами в интерактивной тач-панели.

фронтовой альбом

фронтовой альбом

фронтовой альбом

Всего подлинные раритеты из своих фондов передадут около 70 столичных, региональных, школьных музеев России и Республики Беларусь, а также частные коллекционеры. Все реликвии займут достойное место в интерактивных витринах новой экспозиции Музея Победы и помогут раскрыть природу массового героизма в годы Великой Отечественной войны и покажут вклад каждого региона Российской Федерации и стран СНГ в Победу.

Фото © пресс-служба Музея Победы

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