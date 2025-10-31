Музей Победы посвятил новую выставку Дню военного разведчика

Музей Победы представил выставку, приуроченную ко Дню военного разведчика.

«5 ноября в нашей стране отмечается День военного разведчика. Представители этой профессии внесли большой вклад в безопасность государства. Так, в годы Великой Отечественной войны военная разведка обеспечивала Ставку Верховного Главного Командования и Генеральный штаб Красной Армии сведениями о замыслах и планах политического руководства и командования вооруженных сил Германии по ведению войны против СССР, боевых возможностях противника, помогали уничтожать военные объекты фашистов, мешали врагу перебрасывать технику и солдат на фронт», — отметили в Музее Победы.

Новая выставка рассказывет о судьбе и боевом пути топоразведчика капитан-лейтенанта Николая Семёновича Артемьева, участвовавшего в Сталинградской и Курской битвах, освобождении Белоруссии и Польши и штурма Берлина.

«Николай Артемьев родился 17 декабря 1922 года в деревне Ново-Сиверская Гатчинского района Ленинградской области. С началом Великой Отечественной войны был призван в действующую армию. С февраля 1943 года и до окончания войны служил конным топоразведчиком в отделении разведки 7-го гвардейского кавалерийского корпуса 14-й гвардейской кавалерийской дивизии 146-го гвардейского артиллерийского миномётного полка. Участвовал в Сталинградской битве и битве на Курской дуге, в освобождении Белоруссии и Польши. Его корпус первым вошел на территорию Бранденбургской провинции, за что получил название Бранденбургского. На завершающем этапе войны Артемьев в составе 1-го Белорусского фронта участвовал в штурме Берлина», — рассказали в Музее Победы.

Николай Семёнович Артемьев является кавалером орденов Отечественной войны I и II степени, а также двух орденов Красной Звезды. Был награждён медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Эти награды гости Музея Победы смогут увидеть на обновленной выставке.

После войны он получил высшее образование в Ленинградском кораблестроительном институте, который окончил в 1952 году. В дальнейшем защитил кандидатскую диссертацию и работал в должности доцента кафедры деталей машин и ПТМ того же института.

Во временной экспозиции представлено более 10 раритетов, переданных ветераном в дар Музею Победы. Среди экспонатов экспонатов — записная книжка Николая Артемьева, в которой он вёл личные записи в 1941—1946 годах, в том числе легенды карт, сведения об отправке писем и денежных средств родным, а также химический карандаш, которыми были сделаны эти записи. Выставку дополняют архивные документы: фронтовые письма Николая Семёновича родным и объявленные ему во время войны благодарности.