«Тату на сердце»: Алла Рид презентовала песню песню и лирик видео

Вечная тема искусства, взаимоотношения Поэта и Музы, получила новое воплощение в композиции «Тату на сердце», исполненной Аллой Рид. Автором стихов к этой работе стал Михаил Гуцериев, в чьём творчестве особое место занимает союз Творца и вдохновляющей Женщины. Сотрудничество певицы и поэта началось ранее с песни «На перекрёстке между строк», проникнутой аналогичным мотивом. Музыкальное оформление создано композиторами Анатолием и Егором Зубковыми. Алла Рид рассматривает этот сингл как важную ступень в своей карьере.

«Бывают произведения, которых ожидаешь долгие годы, возможно, целую жизнь, – делится певица. – Лишь человек, способный искренне любить и чувствовать, может столь глубоко и тонко написать о любви. В наше время редко встречаются песни с глубоким смыслом, словно это вышло из моды, однако публика всегда распознаёт правду и искренность, и я надеюсь, что это произведение найдёт отклик в их сердцах. Я выражаю благодарность всей команде, работавшей над созданием этой композиции».

«Тату на сердце» – это песня об одухотворённой любви, представленной во всей её полноте и великолепии. Любовь, возникающая между зрелыми личностями, осознаётся как высшая ценность, ниспосланная свыше. В эти проникновенные строки поэт вложил общечеловеческую мечту, какой бы недостижимой она ни казалась.

Новая песня Аллы Рид, как и многие произведения на стихи Михаила Гуцериева, выходит за рамки модных тенденций, поскольку затрагивает вечные темы. Музыкальное сопровождение подчинено самой сути, а струнные партии акцентируют силу и драматизм эмоций.

«Во время работы над этой песней с талантливой Аллой Рид, мы с сыном были поражены её мощным, характерным и запоминающимся вокалом. Надеюсь, что слушателям придётся по душе манера исполнения певицы, а также наша совместная работа», – поделился композитор Анатолий Зубков.