Звезды сгорают, свет остаётся: ушёл из жизни легендарный Бак Роджерс

Во вторник мир потерял одного из пионеров телевизионной фантастики. В возрасте 82 лет после короткой, но ожесточённой борьбы с раком скончался Джил Джерард — актёр, навсегда вписавший своё имя в историю как капитан Бак Роджерс.

Печальную новость подтвердила его жена Джанет, опубликовав в соцсети прощальное письмо мужа.

«Сегодня рано утром Джил — моя вторая половинка — проиграл битву с редкой и крайне агрессивной формой рака. С момента, когда мы поняли, что что-то не так, до его смерти прошло всего несколько дней», — написала она, призывая каждого ценить каждый миг с любимыми.

Но ушёл Джил Джерард так же, как и жил, — с достоинством и космическим размахом. Он заранее подготовил прощальное послание для своих поклонников, полное мудрости и светлой грусти.

«Увидимся где-нибудь в космосе»

«Моя жизнь была удивительным путешествием… Это была отличная поездка, но она неизбежно подходит к концу, — написал актёр. — Не трать своё время на то, что не вызывает у тебя восторга и не приносит любви. Увидимся где-нибудь в космосе».

Эти слова стали идеальным эпилогом для жизни человека, которого миллионы помнят как астронавта XX века, очнувшегося в 2491 году. Сериал «Бак Роджерс в XXV веке», стартовавший в 1979 году, стал для Америки таким же символом эпохи, как и «Звёздные войны». Проект, собравший в прокате 21 миллион долларов, мгновенно был перезапущен как еженедельное шоу, сделавшее Джила Джерарда звездой.

От Арканзаса к звёздам

Его карьера — это классическая история успеха из провинции. Родившись в Литл-Роке, Арканзас, он прошёл путь через рекламные ролики и эпизоды в телесериалах 70-х к своей звездной роли, которая навсегда изменила жанр научной фантастики на телевидении.

Но Бак Роджерс был далеко не единственной его работой. Зрители также помнят Джерарда по сериалам «Напарники», «Соловьи», «Дни нашей жизни» и фильмам «Славные парни», «Космический капитан».

Он ушёл, как и подобает настоящему капитану — спокойно, мудро и оставив после себя не просто роль, а целую вселенную, в которую верили и продолжают верить миллионы. Его путешествие по Галактике завершилось, но эхо его фразы «Увидимся в космосе» будет звучать ещё очень долго.

Светлая память легенде.

