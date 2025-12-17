Бабушка Мозес или жизнь Анны Мэри Робертсон

Эта маленькая девочка по имени Анна Мэри Робертсон прожила ничем не примечательную жизнь в течение 78 лет. Она вышла замуж за Томаса Мозеса, родила десятерых детей и зарабатывала на жизнь уборкой домов состоятельных граждан — типичная жизнь для женщины, родившейся в 1860 году.

Но в 78 лет, овдовев, Анна, известная теперь как бабушка Мозес, начала серьезно заниматься живописью. Хотя она всегда была склонна к творчеству, она и не подозревала, насколько талантлива. О ее творчестве узнали, и она быстро завоевала известность как художница. Она дожила до 101 года и скончалась в 1961 году.

За последние 23 года своей жизни бабушка Мозес стала известной художницей. Несмотря на то, что она родилась в бедности и потеряла пятерых из десяти своих детей, в старости она неожиданно обрела славу и успех — то, о чем она, вероятно, и не подозревала, что это возможно для такой, как она. На протяжении десятилетий она убирала дома богатых людей, никогда не мечтая о том, что однажды ее работа прославится во всем мире и даже будет представлена на национальных почтовых марках.

Ее жизнь была ничем не примечательной в течение почти восьмидесяти лет, но последние 23 были выдающимися.

