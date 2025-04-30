Выставка «Сказки на шелке» открылась в музее М.Е. Салтыкова-Щедрина

24 апреля в музее М.Е. Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол, на родине писателя, открылась выставка «Сказки на шелке». На выставке представлены работы победителей и финалистов конкурса «Сказки на шелке» на разработку дизайна шелкового платка по мотивам сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина. Конкурс проводился осенью 2024 года, итоги были подведены в декабре. Выставка продолжает цикл мероприятий фестиваля «Щедрин-Фест» www.щедринфест.рф, объединяя литературу, искусство иллюстрации и дизайн, Прошлое и Настоящее.

Организаторами конкурса и выставки выступили дизайн-ателье Culture Codes совместно с Талдомским историко-литературным музеем, Музеем М.Е. Салтыкова-Щедрина в с. Спас-Угол и Центром общественных инициатив под руководством Анны Герасимовой. Конкурс вызвал широкий интерес в творческой среде: было подано 232 заявки из различных городов России, от Москвы до Шлиссельбурга. В финал прошли 82 работы, а 20 лучших работ были отмечены жюри и вошли в финал.

Генеральный продюсер конкурса – Ирина Дубовская, супруга прапраправнука М.Е. Салтыкова-Щедрина, основательница дизайн-ателье Culture Codes и Агентства культурной дипломатии и креативных индустрий Creative Connections.

Участников выставки приветствовали глава Талдомского городского округа Юрий Васильевич Крупенин, председатель Совета депутатов Талдомского городского округа — Михаил Иванович Аникеев.

Ведущая открытия — Анна Николаевна Комлева, научный сотрудник музея М.Е. Салтыкова-Щедрина, знаток творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина, пригласила нас в литературную гостиную и рассказала о непростой истории сказок: «Жанр сказки был близок характеру писателя-сатирика. Фантастика, гипербола, ирония, обычные для сказки, очень характерны для поэтики Щедрина. Первые сказки появились в 1869 году, остальные публиковались на протяжении 1883-1886 годов. Публиковать сказки удавалось с большим трудом и часто в искажённом виде. Большинство сказок, по приказу цензуры не допускалось к печати. Многие сказки печатались нелегально за границей и в России. Их появление стало возможным только после революции 1905 года. А сказка «Богатырь» была напечатана лишь в 1922 году. Сказки сейчас изучаются в школе, однако писал их Михаил Евграфович «для детей изрядного возраста».

В открытии приняли участие дизайнеры-победители и участники конкурса: Анна Толстикова, Наталья Елисеева, Яна Чурина, Илона Болейшиц, Виктория Кокорева. Звучали русские романсы в исполнении солистки Талдомского ЦДК Натальи Едакиной. А тренер по искусству и технике речи, актриса озвучки и дубляжа, ведущая арт-гостиных Юлия Кирилова представила попурри из сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Изюминкой открытия стал блиц-мастер-класс по стилизации платков коллекции «Сказки на шелке» от Ирины Дубовской. Она подчеркнула: «Важно, что конкурсные работы воплотились в коллекцию «Сказки на шелке» дизайн-ателье Culture Codes, где каждый платок – это высказывание. Конкурсное задание дало стимул переосмыслить сказки Салтыкова-Щедрина, внести личную историю, использовать свой творческий язык. А носить такие платки – одно удовольствие. С таким человеком всегда есть, о чем поговорить. Красота идет рука об руку со смыслом».

Конкурс «Сказки на шелке» не просто объединил талантливых художников, но и стал значимым культурным событием, в котором переплелись литература, искусство, дизайн.