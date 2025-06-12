Eliz: «Музыка должна быть искренней»

– ELiz, привет! Многие знают тебя как участницу таких ТВ-проектов, как «Голос.Дети» и «Детская новая волна 2020». Как ты считаешь, насколько важно музыкальному артисту участвовать в шоу на ТВ, или можно обойтись без этого в наших интернет-реалиях?

– Я думаю, что участие в таких шоу даёт очень полезный опыт. Это шанс заявить о себе широкой аудитории, почувствовать атмосферу большого выступления и понять, насколько ты готов к сцене. Но сейчас, конечно, не обязательно быть на ТВ, чтобы стать популярным. Интернет и социальные сети дают огромные возможности, и многие успешные артисты обходятся без телевизионных проектов. Однако я рада, что прошла через это: такие шоу здорово помогают в становлении артиста.

– Насколько серьезно ты относишься к своим победам и поражениям в музыкальных конкурсах?

– Я отношусь к ним серьёзно, но стараюсь не зацикливаться. Для меня конкурсы — это прежде всего опыт и возможность учиться, а не просто соревнование. Победы радуют и мотивируют, но даже поражения дают очень важный урок и возможность расти дальше. Самое главное — не опускать руки и продолжать двигаться вперед.

– Какие внутренние ресурсы помогают тебе преодолевать стресс и давление, связанные с публичной деятельностью?

– Мне помогает понимание, зачем я это делаю, и любовь к музыке. Когда становится сложно, я стараюсь вспомнить, что делюсь своими эмоциями со слушателями. Также очень помогает поддержка близких и друзей. Иногда достаточно просто поговорить с кем-то, кому доверяешь, и сразу становится легче.

– Насколько важно для тебя иметь поддержку близких и друзей в профессиональной сфере?

– Для меня это невероятно важно. Мои близкие и друзья — это моя опора и самые главные критики одновременно. Они помогают мне сохранять баланс и не терять себя в погоне за успехом. Когда я чувствую, что они в меня верят, это даёт мне огромный заряд уверенности и сил.

– Как ты считаешь, всегда ли должна музыка отражать внутреннее состояние человека?

– Мне кажется, что музыка действительно должна быть искренней, чтобы люди могли ей поверить. Но иногда музыка — это ещё и возможность уйти в другой мир, примерить на себя разные эмоции и состояния, даже если они тебе сейчас не близки. Главное, чтобы это было сделано с чувством и честностью перед слушателем.

– Что для тебя важнее — техническое мастерство или эмоциональная искренность в исполнении? Почему?

– Для меня важнее эмоциональная искренность. Безусловно, техника важна, и я постоянно над ней работаю. Но именно эмоции делают музыку живой и настоящей. Люди приходят на концерты, чтобы почувствовать что-то особенное, а это можно передать только через искренность, даже если где-то будет неидеально технически.

– Как ты считаешь, всегда ли должна музыка отражать внутреннее состояние человека?

– Думаю, да. Слушатель всегда чувствует, когда артист по-настоящему проживает свою песню. Конечно, есть моменты, когда ты можешь играть определенную роль или образ, но даже в этом случае важно сохранять внутреннюю правду. Только тогда люди смогут действительно тебе поверить.

– В чем заключается твоя главная мотивация продолжать развиваться и расти как артист?

– Моя главная мотивация — это желание делиться с людьми своими эмоциями и историями. Мне важно, чтобы мои песни были близки и понятны другим. Также мне хочется развиваться и становиться лучше, чтобы в будущем иметь возможность затрагивать в творчестве более глубокие темы, помогать людям через музыку.

– Ты сейчас исполняешь музыку в жанре «поп». Что тебе больше всего нравится в своих песнях? В каких еще жанрах ты хотела бы поработать?

– В своих песнях мне нравится лёгкость, яркость и мелодичность. Я люблю, когда музыка вызывает эмоции с первого прослушивания. В будущем хотела бы поэкспериментировать с жанрами: может быть, попробовать себя в инди-попе или добавить элементы R&B. Мне очень интересно развиваться и находить что-то новое.

– В работе с таким серьезным и уважаемым человеком, как Виктор Яковлевич Дробыш, удалось ли тебе взглянуть на себя с новой стороны? Какие таланты в тебе раскрылись?

– Да, безусловно! Благодаря работе с Виктором Яковлевичем я стала гораздо увереннее и лучше понимаю себя как артистку. Он помог мне раскрыть таланты, о которых я раньше не задумывалась: например, работу с текстами, глубокое погружение в смысл песни, понимание того, как именно донести её до слушателя. Его советы научили меня лучше чувствовать себя на сцене и в студии.

– Ставишь ли ты себе какие-то цели в своей карьере, достичь которых — мечта?

– Конечно! У меня много целей и мечтаний, связанных с музыкой. Мне бы очень хотелось собрать большой сольный концерт, выпустить альбом, которым я буду гордиться, и однажды выйти на международный уровень. Но самая главная цель — всегда оставаться собой, делать музыку, которая трогает людей, и получать удовольствие от того, что я делаю.