Музею Победы передали в дар раритет летчика Гастелло

Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

Музею Победы в дар на вечное хранение передали раритет, принадлежавший Герою Советского Союза летчику Николаю Гастелло. Это полочка для цветов, которую будущий герой изготовил своими руками. Реликвия хранилась в мемориальном классе-музее Героя Советского Союза Н.Ф. Гастелло МБОУ «Лицей №1» округа Муром Владимирской области. Передача прошла в рамках церемонии закрытия совместной выставки школьных музеев Москвы и Владимирской области «Подвиг на земле и в небе».

«Во временной экспозиции посетители могли увидеть около 50 подлинных раритетов из коллекций школьных музеев — фотографии, документы, военная форма и личные вещи героев, а также многочисленные оцифрованные материалы. Отдельный раздел был посвящен биографии знаменитого летчика Николая Гастелло, первым совершившего огненный таран. В витрине были представлены подлинные предметы из коллекции семьи Героя Советского Союза: книги, часы, гармонь, коньки, сигнальный фонарик и многое другое», — отметили в пресс-службе Музея Победы.

Экспозиция была организована партнерами Музея Победы — школьным музеем боевой славы в/ч 9903 ГБОУ «Школа № 1272» города Москвы и мемориальным классом-музеем Героя Советского Союза Н.Ф. Гастелло МБОУ «Лицей №1» округа Муром Владимирской области.

