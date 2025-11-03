Оплата публикаций

«Танцы со звездами»: актриса CBBC Элли Голдстайн стала пятой знаменитостью выбывшей из проекта

Элли Голдстайн стала пятой знаменитостью, исключенной из программы "Танцы со звездами". Источник: BBC/Guy Levy

В 2025 году актриса CBBC Элли Голдстайн, известная своим участием в «Танцах со звездами», покинула проект, став пятой выбывшей знаменитостью.

23-летняя модель, вошедшая в историю как первая участница с синдромом Дауна в основном составе шоу, завершила свое выступление вместе со своим профессиональным партнером Вито Копполой.

В драматичном «танцевальном поединке» за право остаться в проекте они соревновались со звездой «ИстЭндеров» Балвиндер Сопал и ее партнером Джулианом Кайоном. Согласно правилам, обе пары повторно исполнили свои номера, представленные в субботнем выпуске: Голдстайн и Коппола продемонстрировали танго под композицию «Abracadabra» Леди Гаги, а Сопал и Кайон — румбу под песню «Stay» группы Shakespears Sister.

Судьи приняли решение сохранить в проекте Сопал и Кайона, чей субботний танец был оценен в 28 баллов, в то время как Голдстайн и Коппола получили 27 баллов.

Коппола обратился к Голдстайн со словами: «Я не могу выразить словами, насколько я горжусь тобой, ты невероятно повлияла на мою жизнь. Ты сделала меня лучше. В начале года я загадал встретить прекрасного ангела, и ты появилась».

Он добавил: «У меня никогда не было младшей сестры, о которой я всегда мечтал. Теперь ты есть у меня, и ты моя младшая сестра навсегда, а я всегда буду рядом».

Отвечая на вопрос о танцах с Копполой, Голдстайн призналась: «Мне это очень понравилось! Он невероятно добрый человек, и это то, чего я хотела с первого дня. Ты был таким душевным, большое тебе спасибо [Коппола]».

