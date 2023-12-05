Музею Победы вручили премию «Путеводная звезда»

Музей Победы с экскурсией «Подвиг Народа» стал победителем ежегодной туристической премии «Путеводная звезда». Уникальная программа, посвященная вкладу советского народа в Победу, признала лучшей в номинации «Московские впечатления: экскурсии, развлечения».

«На сегодняшний день в Москве активно развивается туристическая отрасль, расширяются возможности культурного досуга для граждан, поэтому очень значимо для Музея Победы, что больше всего голосов участники проекта «Активный гражданин» отдали именно за нашу экскурсию «Подвиг Народа». Она рассказывает о подвигах рабочих, ученых, деятелей культуры и медиков в тяжелые годы Великой Отечественной войны», – рассказали в Музее Победы.

Посетить экскурсию «Подвиг Народа» и узнать о вкладе всего советского народа в Победу могут все желающие. Гиды Музея Победы знакомят с подвигами тех, кто самоотверженно трудился на благо страны в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Сочетание трехмерных панорам, исторически достоверных декораций, проекций, голограмм, фильмов-реконструкций, элементов иммерсивного театра позволяют гостям буквально погрузиться в события прошлого. На площади более 3 тысяч квадратных метров воссозданы события времен Великой Отечественной войны. Посетителям предлагают пройти путь от Брестской крепости до Берлина, «побывать» в библиотеке блокадного Ленинграда и знаменитой Янтарной комнате, на заводах и в госпиталях, на площади Великого Новгорода, послушать сводки Совинформбюро из студии, в которой работал Юрий Левитан, и «подняться» на ступени поверженного Рейхстага.

Всего в 2023 году на соискание премии поступило более 470 заявок представителей столичной туристической отрасли. Победители премии были определены в 11 номинациях.

«Путеводная звезда» — ежегодная премия Правительства Москвы для профессионалов индустрии гостеприимства и туризма. Ее главная цель — повышение туристической привлекательности города. В первый раз премию вручали в 1999 году, и она уже стала неотъемлемой частью жизни столичной индустрии гостеприимства. «Путеводная звезда» каждый год предоставляет участникам возможность громко заявить о себе как среди профессионалов, так и широкой аудитории. За все время существования конкурса премию получили 295 представителей туристической отрасли (не считая результатов этого года).