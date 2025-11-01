Оплата публикаций

1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам».

Музыка Германа Галынина возвращается к слушателям

editor
By editor
32
кондрашев и оркестр
Симфонический оркестр радио «Орфей» под управлением художественного руководителя и главного дирижёра, заслуженного артиста РФ Сергея Кондрашева

Радио «Орфей» продолжает масштабную работу над проектом «Возрождаем наследие русских композиторов», благодаря которому в эфире уже звучит музыка Николая Голованова, Александра Мосолова, Владимира Дешевова, Алексея Животова и других незаслуженно забытых русских и советских композиторов XIX и XX веков. Новая встреча из этого цикла станет особым подарком для слушателей – в исполнении Симфонического оркестра радио «Орфей» под управлением художественного руководителя и главного дирижёра, заслуженного артиста РФ Сергея Кондрашева, на «Орфее» теперь будут звучать сочинения забытого гения Германа Галынина.

герман галынин
Герман Галынин

Эта музыка была записана для спектакля «Распад атома», премьера которого ожидается в ноябре, на сцене Московского Международного Дома музыки. Постановка посвящена трагической судьбе гениального русского композитора — воспитанника тульского детдома, одного из любимых учеников Дмитрия Шостаковича, лауреата Сталинской премии (он получил ее в 29 лет!), чью жизнь перечеркнула тяжёлая душевная болезнь.

Спектакль, режиссёром и исполнителем главной роли которого выступит Дмитрий Сердюк, соединит симфонические фрагменты, документальные свидетельства и театральное действие, чтобы вернуть современному слушателю наследие Галынина.

«Музыка Германа Галынина – это ярчайшее отражение исторической эпохи, в которой жил автор, – отмечает дирижер-постановщик Сергей Кондрашев. — Масштаб великих строек, трагизм войны и невероятная сила духа русских людей, восстанавливающих страну из руин, являются главными чертами его глубоко национального музыкального языка».

Фото предоставлены пресс-службой Радио «Орфей»

