Музыка Германа Галынина возвращается к слушателям

Радио «Орфей» продолжает масштабную работу над проектом «Возрождаем наследие русских композиторов», благодаря которому в эфире уже звучит музыка Николая Голованова, Александра Мосолова, Владимира Дешевова, Алексея Животова и других незаслуженно забытых русских и советских композиторов XIX и XX веков. Новая встреча из этого цикла станет особым подарком для слушателей – в исполнении Симфонического оркестра радио «Орфей» под управлением художественного руководителя и главного дирижёра, заслуженного артиста РФ Сергея Кондрашева, на «Орфее» теперь будут звучать сочинения забытого гения Германа Галынина.

Эта музыка была записана для спектакля «Распад атома», премьера которого ожидается в ноябре, на сцене Московского Международного Дома музыки. Постановка посвящена трагической судьбе гениального русского композитора — воспитанника тульского детдома, одного из любимых учеников Дмитрия Шостаковича, лауреата Сталинской премии (он получил ее в 29 лет!), чью жизнь перечеркнула тяжёлая душевная болезнь.

Спектакль, режиссёром и исполнителем главной роли которого выступит Дмитрий Сердюк, соединит симфонические фрагменты, документальные свидетельства и театральное действие, чтобы вернуть современному слушателю наследие Галынина.

«Музыка Германа Галынина – это ярчайшее отражение исторической эпохи, в которой жил автор, – отмечает дирижер-постановщик Сергей Кондрашев. — Масштаб великих строек, трагизм войны и невероятная сила духа русских людей, восстанавливающих страну из руин, являются главными чертами его глубоко национального музыкального языка».

Фото предоставлены пресс-службой Радио «Орфей»