Чем покорили сердца зрителей участники премии «Золотой грамофон»

В этом году церемония «Золотой Граммофон» отметилась большим количеством новых имен. Алексей Чумаков, Александра Воробьева, Клава Кока, NЮ, Татьяна Куртукова и Татьяна Иванова (из группы «Комбинация») впервые стали обладателями этой престижной награды. В то же время, такие артисты, как Сергей Лазарев (уже с тринадцатой статуэткой) и Николай Басков (с двадцать второй), увеличили свои внушительные коллекции. «Русское Радио» в очередной раз подчеркнуло: победителем главной музыкальной премии страны может стать любой артист, главное – создать настоящий хит.

Красная дорожка, предшествовавшая концерту, подтвердила статус «Золотого Граммофона» как важного культурного события. За кулисами кипела жизнь, звезды демонстрировали свои наряды и делились новостями. ANNA ASTI рассказала, что в детстве восхищалась Ларисой Долиной и Филиппом Киркоровым, а Регина Тодоренко назвала материнство в третий раз «экстремальным».

На сцене «Русское Радио» представило зрелищное шоу. Ведущими церемонии стали Валдис Пельш, Антон Юрьев и Регина Тодоренко. В честь юбилея «Золотого Граммофона» были выпущены эксклюзивные статуэтки с золотым покрытием. Зрителей поразили масштабные номера с хореографией и спецэффектами, включая лазерные и фаер-шоу.

Несмотря на то, что «Золотой Граммофон» в основном отмечает поп-музыку, на церемонии нашлось место и року. Клава Кока выступила в образе рок-дивы, а в номере Александры Воробьевой использовались гитарные рифы и столбы огня. Специальный «Золотой Граммофон» от Российского футбольного союза получила Татьяна Куртукова. Денис Майданов поблагодарил «Русское Радио» за поддержку страны. Завершилось шоу выступлением всех артистов с песней «Льется музыка», ставшей неофициальным гимном премии. Церемония отразила музыкальный год, оставив яркие эмоции и впечатления.