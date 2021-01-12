Музыкальная викторина прошла в рамках концерта-леции «Музыка и танцы эпохи Барокко»

10 января 2021 года в рамках международного онлайн-мероприятия – концерта-лекции «Музыка и танцы эпохи Барокко» прошла музыкальная викторина.
Больше всего правильных ответов организаторы нашли у Полины Костериной (принимала участие под ником – color), Татьяны, Дианы Шамрай, Романа Егорова, Aleх loffe, Varya Petrosyan, Vlad, Elizabeth Dariy, Светланы Мамиловой.
Победителями стали участники, которые ответили на все вопросы правильно. Это – Полина Костерина (color), Константин Шипов, Диана Шамрай, Elizabeth Dariy и Роман Егоров.
Полина Костерина (color)
Константин Шипов с преподавателем Софией Овсянниковой
Диана Шамрай
Elizabeth Dariy (на фото слева)
Роман Егоров
Организаторы проекта выражают благодарность всем участникам, исполнителям, творческим наставникам и зрителям за проявленный интерес и неравнодушное отношение к музыкальной культуре.
Для справки:
Концерт-лекция «Музыка и танцы эпохи Барокко» проходит как самостоятельный творческий проект в рамках Международного фестиваля-конкурса искусств «АртМосковия собирает друзей!». Организатор проекта и идейный вдохновитель – композитор, член Союза Композиторов России, лауреат Международных конкурсов Людмила Князева.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.