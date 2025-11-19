Музыку зумеров слушает треть взрослых россиян

К выходу нового сезона сериала “Пингвины моей мамы” онлайн-кинотеатр KION и сервис МТС Музыка провели совместное исследование и выяснили отношение пользователей разных поколений к музыкальным вкусам друг друга.

Опрос провели аналитики холдинга МТС Медиа в октябре 2025 года, изучив мнение россиян в возрасте от 16 до 65 лет. Результаты удивили – большинство респондентов предпочитает слушать треки 2020-х: среди молодых артистов выделяют Люсю Чеботину, Ваню Дмитриенко и MACANа.

Самая популярная музыка для большинства — это современные треки, выпущенные в 2020–2025 годах. Этот паттерн сохраняется у пользователей любого пола, возраста и региона.

Единственное поколение, чьи предпочтения выделяются на фоне общего тренда — респонденты 56–65 лет: они чаще всего выбирают музыку 1980-х. В целом же все участники опроса положительно относятся к возвращению моды на ретро-музыку.

Несмотря на то, что респонденты слушают именно современные треки, любимой они называют музыку 1990-х. А если разбивать аудиторию на гендерные группы, то мужчины предпочитают музыку с 1960-х по 1980-е и треки 2010-х, а женщины чаще выбирают 1990-е, 2000-е и современные релизы 2020–2025 годов. В возрастной классификации иная картина: молодежь 16–24 лет сильнее всего привязана к песням 2010-х и актуальной музыке; поколение 36–45 чаще слушает 1990-е и 2000-е; аудитория 56–65 по-прежнему ориентирована на 1960–1980-е.

Небольшие населенные пункты (100–250 тыс. человек) в основном слушают музыку 1960-х – 2020-х, а в городах-миллионниках чаще включают треки из 1990-х. Интересно, что жители Санкт-Петербурга выделяются особой любовью к музыке 1970-х.

Самыми популярными молодыми артистами (в возрасте до 30 лет) стали Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Женя Трофимов и JONY. Также участники опроса в возрасте от 16 до 24 лет выделили треки MACANа. Среди артистов старшего поколения наибольшую симпатию вызывают Михаил Шуфутинский, Валерий Кипелов и Татьяна Буланова. Кроме того, молодые респонденты 16–24 лет и жители Москвы отметили Лолиту.

Треки, популярные среди зумеров (16–24 лет), слушают 36% всех респондентов. Чаще всего их выбирают жители крупных городов жителей, включая москвичей.

Рекомендации стриминговых сервисов — главный источник новых треков для всех групп участников, кроме респондентов 46–65 лет и жителей малых городов: эти респонденты чаще всего узнают о новой музыке через радио.