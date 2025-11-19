Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUМузыку зумеров слушает треть взрослых россиян

Музыку зумеров слушает треть взрослых россиян

editor
By editor
17
пингвины музыка зуммеры
Фото: пресс-служба МТС

К выходу нового сезона сериала “Пингвины моей мамы” онлайн-кинотеатр KION и сервис МТС Музыка провели совместное исследование и выяснили отношение пользователей разных поколений к музыкальным вкусам друг друга.

Опрос провели аналитики холдинга МТС Медиа в октябре 2025 года, изучив мнение россиян в возрасте от 16 до 65 лет. Результаты удивили – большинство респондентов предпочитает слушать треки 2020-х: среди молодых артистов выделяют Люсю Чеботину, Ваню Дмитриенко и MACANа. 

Самая популярная музыка для большинства — это современные треки, выпущенные в 2020–2025 годах. Этот паттерн сохраняется у пользователей любого пола, возраста и региона.

Единственное поколение, чьи предпочтения выделяются на фоне общего тренда — респонденты 56–65 лет: они чаще всего выбирают музыку 1980-х. В целом же все участники опроса положительно относятся к возвращению моды на ретро-музыку.

Несмотря на то, что респонденты слушают именно современные треки, любимой они называют музыку 1990-х. А если разбивать аудиторию на гендерные группы, то мужчины предпочитают музыку с 1960-х по 1980-е и треки 2010-х, а женщины чаще выбирают 1990-е, 2000-е и современные релизы 2020–2025 годов. В возрастной классификации иная картина: молодежь 16–24 лет сильнее всего привязана к песням 2010-х и актуальной музыке; поколение 36–45 чаще слушает 1990-е и 2000-е; аудитория 56–65 по-прежнему ориентирована на 1960–1980-е.

Небольшие населенные пункты (100–250 тыс. человек) в основном слушают музыку 1960-х – 2020-х, а в городах-миллионниках чаще включают треки из 1990-х. Интересно, что жители Санкт-Петербурга выделяются особой любовью к музыке 1970-х.

Самыми популярными молодыми артистами (в возрасте до 30 лет) стали Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Женя Трофимов и JONY. Также участники опроса в возрасте от 16 до 24 лет выделили треки MACANа. Среди артистов старшего поколения наибольшую симпатию вызывают Михаил Шуфутинский, Валерий Кипелов и Татьяна Буланова. Кроме того, молодые респонденты 16–24 лет и жители Москвы отметили Лолиту. 

Треки, популярные среди зумеров (16–24 лет), слушают 36% всех респондентов. Чаще всего их выбирают жители крупных городов жителей, включая москвичей.

Рекомендации стриминговых сервисов — главный источник новых треков для всех групп участников, кроме респондентов 46–65 лет и жителей малых городов: эти респонденты чаще всего узнают о новой музыке через радио.

Предыдущая статья
Филипп Киркоров сыграет криминального авторитета Филю Болгарского

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru