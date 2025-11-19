Спортивная драма «Золотой дубль» выходит в прокат

«Золотой дубль» посвящен одному из этапов блестящей тренерской карьеры Никиты Симоняна. Именно под руководством легендарного спартаковца футбольный клуб «Арарат» смог добиться высшего результата в истории советского футбола — сделать «золотой дубль», став в один год чемпионом СССР и обладателем кубка СССР.

Никита Симонян, легенда советского футбола, игрок, тренер, чемпион Олимпийских игр: «Я был искренне удивлен, когда мне предложили идею этого фильма, потому что прошло очень много времени: 50 лет — это огромный срок. Единственное, чего бы я хотел пожелать — это правдивости, чтобы люди узнали эту историю по-настоящему. Над проектом работают знающие люди, я им доверяю. Надеюсь, эта история станет вдохновением и мотивацией для молодых ребят, молодых футболистов, которые мечтают о больших победах».

Егор Бероев, исполнитель роли Никиты Симоняна: «Изучив биографию Никиты Павловича Симоняна, посмотрев его интервью и познакомившись с ним лично, я понял: невозможно не стать защитником его образа. В кино я всегда стараюсь передавать персонажей без художественных преувеличений — живыми, человечными. В Никите Павловиче я увидел не только выдающегося футболиста, но и человека обаятельного, с большим сердцем и тонким юмором. Это человек с позицией, которую он не боялся доносить людям, вне зависимости от чинов и рангов. Симонян ставил свое дело во главу угла, поэтому личные вопросы отошли на второй план. Во многом вокруг этого и строился образ по-настоящему сильного спортивного героя».

Валерий Саарян, генеральный продюсер: «Фильм “Золотой дубль” для меня — это история о фундаментальных принципах, которые остаются актуальными вне времени. Об эпохе, когда слово имело вес, потому что неизменно подтверждалось поступками, а ответственность и честь были не абстрактными категориями, а нормой поведения.

Но в первую очередь этот проект — о человеке. О выдающемся спортсменe и личности — Никите Павловиче Симоняне. Для меня это огромная честь и большая творческая радость — иметь возможность прикоснуться к его истории и попытаться передать её зрителю. И особенно символично, что наш фильм выходит в год столетнего юбилея Никиты Павловича — как дань уважения его великому пути».

Мгер Мкртчян, режиссер: «“Золотой дубль” — это фильм о победе. О том, через что нужно пройти, чтобы победить. И о том, с чем не нужно мириться, чтобы при этом остаться человеком. Никита Павлович — легенда. Он — это некое сочетание между книгой, которую можно только прочитать, и человеком, с кем можно запросто пообщаться о жизни».

Главную роль в фильме исполнил Егор Бероев, а его партнерами на площадке стали Софья Донианц, Сергей Газаров, Ксения Алферова, Сергей Шакуров, Анаит Киракосян, Бабкен Чобанян, Андраник Хачатрян, Анатолий Котенев. В режиссерском кресле — Мгер Мкртчян.

Интересные факты

В фильме было задействовано порядка 170 локаций, которые позволили максимально полно отразить все нюансы эпохи и сделать историю визуально насыщенной и уникальной;

207 актеров и более 500 актеров массовых сцен приняли участие в съемках;

Никита Павлович Симонян в качестве игрока становился четырехкратным чемпионом СССР в составе московского «Спартака» (1952, 1953, 1956, 1958) и двукратным обладателем Кубка СССР (1950, 1958). Трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР — 1949 (26 голов), 1950 (34 гола), 1953 (14 голов), лучший бомбардир в истории «Спартака» (160 голов). В составе сборной СССР стал Олимпийским чемпионом 1956 года;

В качестве тренера Симонян дважды становился чемпионом СССР с московским «Спартаком» (1962, 1969) и трижды обладателем Кубка СССР (1963, 1965, 1971). Помимо этого, с ереванским «Араратом» в 1973 году выиграл чемпионат и Кубок СССР;

Несмотря на почтенный возраст (99 лет), Никита Павлович продолжает работать на благо российского футбола: занимает должности первого вице-президента Российского футбольного союза и председателя комитета сборных команд РФ;

В связи со съемками фильма «Золотой дубль» кубок СССР впервые в истории музея ФК «Спартак» отсутствовал на своем стенде и принимал участие в съемках.

Фото: онлайн-кинотеатр START и AP Cinema