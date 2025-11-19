Филипп Киркоров сыграет криминального авторитета Филю Болгарского

К актёрскому составу новогоднего музыкального фильма ТНТ «Невероятные приключения Шурика» присоединился Филипп Киркоров. В проекте он сыграет колоритного персонажа по прозвищу Филя Болгарский — обаятельного, но криминального авторитета с короной из хлебного мякиша и тюремной татуировкой Viva La Diva.

По сюжету его герой отбывает срок в колонии, где делит камеру с персонажами, которых сыграли Илья Соболев, Владимир Селиванов, Максим Киселёв, Константин Мурзенко и Андрей Гайдулян. В тюремных стенах Филя Болгарский исполняет музыкальный номер на песню «Дельтаплан» — в фирменной самоироничной манере Киркорова и масштабом мюзикла.

В центре сюжета фильма — невероятная история любви Шурика и Нины, которая переносит зрителей в калейдоскоп миров советского и мирового кино. Авторы картины создают целую вселенную отсылок: «Операция “Ы”», «Служебный роман», «Кавказская пленница», «Форрест Гамп», «Дьявол носит Prada», «Побег из Шоушенка» и другие культовые фильмы.

Главные роли исполняют Тимур Батрутдинов (Шурик), Марина Кравец (Нина) и Гарик Мартиросян (Саахов). В проекте также участвуют ANNA ASTI, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко, Павел Деревянко, Марина Федункив, Лариса Долина, IOWA, The Hatters и многие другие.

Проект создают продюсеры Максим Ткаченко и Андрей Шелков, режиссёры Роман Ким и Миша Семичев — авторы новогодних хитов ТНТ «СамоИрония судьбы», «Иван Васильевич меняет всё!» и «Небриллиантовая рука».