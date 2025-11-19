Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноФилипп Киркоров сыграет криминального авторитета Филю Болгарского

Филипп Киркоров сыграет криминального авторитета Филю Болгарского

T1
By T1
253
Филипп Киркоров - Филя Болгарский. Фото: пресс-служба ТНТ
Филипп Киркоров - Филя Болгарский. Фото: пресс-служба ТНТ

К актёрскому составу новогоднего музыкального фильма ТНТ «Невероятные приключения Шурика» присоединился Филипп Киркоров. В проекте он сыграет колоритного персонажа по прозвищу Филя Болгарский — обаятельного, но криминального авторитета с короной из хлебного мякиша и тюремной татуировкой Viva La Diva.

По сюжету его герой отбывает срок в колонии, где делит камеру с персонажами, которых сыграли Илья Соболев, Владимир Селиванов, Максим Киселёв, Константин Мурзенко и Андрей Гайдулян. В тюремных стенах Филя Болгарский исполняет музыкальный номер на песню «Дельтаплан» — в фирменной самоироничной манере Киркорова и масштабом мюзикла.

В центре сюжета фильма — невероятная история любви Шурика и Нины, которая переносит зрителей в калейдоскоп миров советского и мирового кино. Авторы картины создают целую вселенную отсылок: «Операция “Ы”», «Служебный роман», «Кавказская пленница», «Форрест Гамп», «Дьявол носит Prada», «Побег из Шоушенка» и другие культовые фильмы.

Главные роли исполняют Тимур Батрутдинов (Шурик), Марина Кравец (Нина) и Гарик Мартиросян (Саахов). В проекте также участвуют ANNA ASTI, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко, Павел Деревянко, Марина Федункив, Лариса Долина, IOWA, The Hatters и многие другие.

Проект создают продюсеры Максим Ткаченко и Андрей Шелков, режиссёры Роман Ким и Миша Семичев — авторы новогодних хитов ТНТ «СамоИрония судьбы», «Иван Васильевич меняет всё!» и «Небриллиантовая рука».

Предыдущая статья
Фестивали российского кино прошли сразу в трех новых странах
Следующая статья
Музыку зумеров слушает треть взрослых россиян

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru