На DFM рассказали, как используют ИИ в работе радиостанции

На IX Международном фестивале «Радио без границ» в Калининграде программный директор Радио DFM Михаил Кортиков рассказал о кейсах «Русской Медиагруппы» в сфере диджитализации радио, применении нейросетей в работе радиостанции, а также о будущем искусственного интеллекта в радиоиндустрии.

Михаил Кортиков показал, как нейросети генерируют красочные афиши для проектов Радио DFM, а также воспроизвел фрагмент промо к новостям радиостанции, синтезированный нейросетью из голоса ведущей Юлии Гордеевой.

«На основе ее голоса мы создали нейромодель, которая позволяет нам создавать выпуски новостей длительностью около двух минут, – пояснил Михаил Кортиков. – Это позволяет нам решать очень многие задачи. Например, оперативно собирать проекты по срочным запросам. В созданную нейромодель мы загружаем текст, озвучиваем его, передаем звукорежиссеру, после чего создается готовый файл новостей».

С помощью big data и нейросетей команда станции собирает качественный аналитический материал, и с его помощью выстраивает более четкую стратегию работы со своей аудиторией, отметил программный директор Радио DFM: «Это довольно налаженная система, которая функционирует два с половиной года, и дает свои результаты. Мы видим в каждый конкретный момент, что нравится и что нужно нашим слушателям. Кроме того, мы также понимаем, что необходимо добавить, опираясь на рекомендации искусственного интеллекта».