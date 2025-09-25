Культурные Среды с Синдромом любви

В MODUS Hall состоялся благотворительный вечер проекта Культурные Среды Марии Тарасевич и Амарии — в поддержку фонда Синдром Любви. Патронессой события выступила Асиль Громова — давний друг фонда.

Музыкальная программа с участием блистательной певицы, солистки Театра Мюзикла, резидента лучших джазовых площадок и фестивалей Таис Урумидис в сопровождении трио Евгения Гречищева и Ильи Ригера, представившего с Romantic Songs Orchestra фрагмент сольной программы «Волшебные ночи Испании», — создала особое настроение у гостей события, направленного на сбор средств в поддержку людей с синдромом Дауна.

Творческим партнером вечера выступила художник-керамист Ольга Потапцева, лоты аукциона предоставили Пушкинский музей, курорт «Завидово», Виктория Саава (Кашемир и Шелк), художник Анэт Шульженко и глава Попечительского совета фонда «Синдром любви».

В своем выступлении директор фонда «Синдром любви» подчеркнула, насколько важна для подопечных фонда поддержка и внимание, которые они получают благодаря неравнодушным людям, разделяющим девиз «Изменим к лучшему жизнь людей с синдромом Дауна» и жертвующим средства на программы помощи семьям. Гостям был предложен к просмотру небольшой фильм из жизни воспитанников «Синдрома любви».

Особым посвящением стало прочтение стихотворения «Благотворительность не терпит суеты» его автором, постоянным гостем проекта «Культурные Среды», юристом, общественным деятелем Александром Хаминским.

Традиционную Интеллектуальную викторину поддержала призами шоколатье Алла Комиссарова (La Princesse Choco). Призеры также получили эксклюзивные подарки от Ольги Потапцевой.

Фотограф – Станислав КВАСКОВ