Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваКультурные Среды с Синдромом любви

Культурные Среды с Синдромом любви

editor
By editor
13
Мария Тарасевич, Асиль Громова и Амария
Мария Тарасевич, Асиль Громова и Амария

В MODUS Hall состоялся благотворительный вечер проекта Культурные Среды Марии Тарасевич и Амарии — в поддержку фонда Синдром Любви. Патронессой события выступила Асиль Громова — давний друг фонда.

Таис Урумидис и трио Е. Гречищева
Таис Урумидис и трио Е. Гречищева

Музыкальная программа с участием блистательной певицы, солистки Театра Мюзикла, резидента лучших джазовых площадок и фестивалей Таис Урумидис в сопровождении трио Евгения Гречищева и Ильи Ригера, представившего с Romantic Songs Orchestra фрагмент сольной программы «Волшебные ночи Испании», — создала особое настроение у гостей события, направленного на сбор средств в поддержку людей с синдромом Дауна.

Илья Ригер
Илья Ригер

Творческим партнером вечера выступила художник-керамист Ольга Потапцева, лоты аукциона предоставили Пушкинский музей, курорт «Завидово», Виктория Саава (Кашемир и Шелк), художник Анэт Шульженко и глава Попечительского совета фонда «Синдром любви».

Анэт Шульженко вручает лот аукциона
Анэт Шульженко вручает лот аукциона

В своем выступлении директор фонда «Синдром любви» подчеркнула, насколько важна для подопечных фонда поддержка и внимание, которые они получают благодаря неравнодушным людям, разделяющим девиз «Изменим к лучшему жизнь людей с синдромом Дауна» и жертвующим средства на программы помощи семьям. Гостям был предложен к просмотру небольшой фильм из жизни воспитанников «Синдрома любви».

Директор фонда Юлия Лавричева
Директор фонда Юлия Лавричева

Особым посвящением стало прочтение стихотворения «Благотворительность не терпит суеты» его автором, постоянным гостем проекта «Культурные Среды», юристом, общественным деятелем Александром Хаминским.

Александр Хаминский
Александр Хаминский

Традиционную Интеллектуальную викторину поддержала призами шоколатье Алла Комиссарова (La Princesse Choco). Призеры также получили эксклюзивные подарки от Ольги Потапцевой.

Работы Ольги Потапцевой
Работы Ольги Потапцевой

Фотограф – Станислав КВАСКОВ

Предыдущая статья
На каких объектах ВДНХ сохранилось прежнее название Главной выставки страны
Следующая статья
Фантастический триллер «Хищник: Миссия «Осирис» со звездой «Терминатора» выходит в кино

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru