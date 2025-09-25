Спрос на литературу о нефти и мировой энергетике вырос почти в три раза

Книжный сервис Литрес изучил динамику спроса на литературу о нефти и мировой энергетике за прошедший месяц (16.08.2025––15.09.2025) и последние три месяца (16.06.2025–15.09.2025). В сентябре рост выручки (по всем моделям монетизации) от контента на тему нефтяной промышленности составил 286%.

В период с 16 июня 2025 года по 15 сентября 2025 года выручка от литературы о нефтяной промышленности выросла на 32% в сравнении с аналогичным периодом с марта по июнь (16.03.2025–15.06.2025). За то же время спрос на книги о нефтегазовой промышленности увеличился на 55%, о мировой энергетике — на 270%.

Положительная динамика также зафиксирована при сравнении спроса в сентябре 2025 года (16.08.2025–15.09.2025) и в августе 2025 года (16.07.2025–15.08.2025). Рост выручки от контента о нефтяной промышленности составил 286%, о нефтегазовой промышленности — 55%, о мировой энергетике в целом — 145%.

В рейтинге самых популярных за последний месяц книг о нефти и газе первую строчку заняла аудиокнига Дэниела Ергина «Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть» в озвучке Михаила Чернобельского. На втором месте — цифровая версия того же произведения, на третьем — нон-фикшн Чхве Чжи Уна «Как нефть правит миром. От Первой мировой войны до сланцевой революции». Эта же работа и ее аудиоверсия лидируют среди самых популярных книг о мировой энергетике в целом. На третьей строчке — «Геополитика и энергетика» Андрея Сизова.

«Природные ресурсы и в особенности нефть — важная составляющая политических переговоров, порой выступающая разменной монетой в торгах о чём-либо. Цены на неё влияют на экономику сырьевых держав. Для нашей страны это более чем актуально. Российский читатель в свете актуальной новостной повестки и последних мировых событий хочет разобраться, как вообще устроен рынок полезных ископаемых, почему именно нефть играет главную роль, какие страны стали ключевыми игроками этой отрасли. И главное, как именно рост или падение спроса на нефть влияет на экономику стран в целом и нашей в частности, что может измениться в жизни читателей из-за этого и как это скажется на планировании будущего отдельного человека. Книги, представленные в топе продаж, наиболее полно отвечают подобным запросам», — комментирует рост спросфа на книги Елена Тарасова, нон-фикшн редактор группы компаний «Литрес».