На фестивале паблик-арта «Здесь и сейчас» выставлены новые арт-объекты

Антон Чумак. Навигатор

Экспозиция фестиваля современного искусства «Здесь и сейчас», стартовавшего в начале сентября в Инновационном центре «Сколково», пополнилась ещё тремя объектами.

«Сегодня мы перешагнули важную для нас отметку — экватор проекта. К этому моменту на карте арт-маршрута в Инновационном центре «Сколково» появилось шестнадцать муралов и объектов, последние три из которых были установлены на прошлой неделе: «Машина в лесу» Франциско Инфанте-Арана и Нонны Горюновой заработала на поляне перед деловым центром «Матрёшка», «Навигатор» Антона Чумака расположился на набережной Центрального парка, а функциональный арт-объект «На одной волне» Марины Звягинцевой — возле «Гиперкуба», — сообщила куратор фестиваля Анна Малик-Короленкова.

Франциско Инфанте-Арана, Нонна Горюнова. Машина в лесу

Арт-дуэт Франциско Инфанте-Араны и Нонны Горюновой, которых считают классиками лэнд-арта и кинетического искусства, представили инсталляцию «Машина в лесу». Построенная на эффектах отражения и движения работа представляет собой абстрактную геометрическую систему, некоторые части которой имеют отражающие поверхности. «Машина» динамично меняет свой облик под воздействием природы и человека.

«Зритель может вращать колесо и влиять на скорость движения и силу взаимодействия этого искусственного объекта с окружающей природной средой. В этот момент он будто и сам становится неотъемлемой частью тотального эксперимента, который Франциско и Нонна проводят на протяжении многих десятилетий своей художественной практики», — пояснила куратор фестиваля Анна Малик-Короленкова.

«Навигатор» Антона Чумака — это подвижный механизм, работающий по принципу флюгера. Он напоминает о временах, когда ещё не существовало гаджетов с подробным ежеминутным анализом погодной ситуации. Устаревший прибор, установленный на фоне современного хаба, предлагает задуматься о сложном пути технологического прогресса, который человек преодолел к сегодняшнему дню.

«Хотя этот объект сделан для конкретного места и фестиваля и напоминает о примитивных наблюдениях за природой, в нём я процитировал знаковые для меня объекты. Это и образ Александрийского маяка, как символа эллинистического просвещения, и архитектура индуистских храмов», — поделился Антон Чумак.

Марина Звягинцева. На одной волне

Произведение Марины Звягинцевой «На одной волне» — это интерактивная инсталляция, оформленная в виде наушников и звуковой волны. При работе над этим объектом художница размышляла о том, что если попытаться описать человека как физическое явление, то он будет представлять собой скорее волну, нежели частицу — из-за своей постоянной изменчивости. Такая аллегория особенно свойственна творческим людям, живущим и работающим на территории Инновационного центра «Сколково» — они меняются сами и стремятся изменять окружающее их к лучшему.

«Эта работа про то, что люди соединяются и создают свою общую волну. Сколково — это место, где люди работают в одном направлении, пытаясь поменять мир. Но для этого им нужно синхронизироваться и со-настроиться. Наушники ассоциируются со звуковым рядом, и чтобы включить в этих наушниках какую-то музыку, людям придётся договориться», — рассказала Марина Звягинцева.

Новые арт-объекты продолжают главную тему фестиваля «Здесь и сейчас» этого года: взаимосвязь науки и искусства. Отчасти такой лейтмотив появился, благодаря месту проведения фестиваля, — крупнейшему инновационному центру России «Сколково».

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