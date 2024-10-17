В Красноярске открылась фестиваль искусств «Хворостовский»

На сцене Большого зала Красноярской краевой филармонии состоялось торжественное открытие фестиваля искусств «Хворостовский». По традиции фестиваль стартовал 16 октября – в день рождения легендарного оперного певца Дмитрия Хворостовского.

«В нашем крае родилось немало людей, которых знают и ценят во всем мире. Но Дмитрий Александрович Хворостовский стал не просто очень известным, он завоевал всенародную любовь. Масштаб плана Хворостовского был таким, что его творчество известно, близко и понятно людям разных возрастов, профессий, музыкальных вкусов и национальностей. Для меня его мощный и красивый голос – это голос нашего родного Енисея, голос самой Сибири. Особую связь с родным для него Красноярском Дмитрий сохранял на протяжении всей жизни: здесь он совершал первые шаги на сцене, сюда привозил свои новые программы и здесь дал свой последний в России сольный концерт. Главное богатство Сибири – умные, сильные, талантливые, небезразличные люди, благодаря которым невозможное становится реальностью. Именно таким был Дмитрий Хворостовский – настоящим сибиряком – одним из нас», – рассказал со сцены Губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Открыл программу фестиваля заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков. В сопровождении Красноярского филармонического русского оркестра им. А. Ю. Бардина, который Дмитрий Хворостовский называл лучшим оркестром русских народных инструментов России, певец исполнил романсы и русские народные песни. В программе прозвучали: «Степь да степь кругом», «Эх, ухнем», «Русский вальс», «Вдоль по Питерской», «Очи чёрные» и многие другие.

«Сегодняшнее выступление по-своему необычное, я не часто выхожу на сцену с оркестром народных инструментов. Надеюсь, что публике пришелся по душе наш эксперимент. Ведь я отдал своё сердце и душу красноярскому зрителю. Рад, что в Красноярске проходит фестиваль памяти моего наставника и друга Дмитрия Хворостовского. Он всегда мог дать совет в сложной ситуации, был надежным плечом и опорой. Сегодня в этом зале собрались его друзья и поклонники со всего мира. И я рад быть в их числе», – отметил Ильдар Абдразаков.

Продолжат программу фестиваля звезды мировой и российской оперной сцены – Витторио Григоло, Зинаида Царенко, Ольга Перетятько и Василий Ладюк. Впервые Красноярск в полном составе посетит труппа Большого государственного театра России – концертное исполнение оперы «Травиата» будет представлено с участием его солистов, хора и оркестра. Завершит программу фестиваля маэстро Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра.

Специальным событием в программе фестиваля стала выставка «Театр. Живопись. Хворостовский» в Красноярском государственном художественном музее имени В. И. Сурикова. Посетителям представлены работы, тематически связанные с музыкальными произведениями, исполняя которые Дмитрий Хворостовский обрел мировое признание.