На «Городской ферме» ВДНХ поселилась пони Пчелка

Радостная новость для всех любителей животных: на «Городской ферме» ВДНХ новая обитательница — шетлендский пони Пчелка. Этой очаровательной лошадке всего 4 года, и она немного застенчива. Пчелка приехала из подмосковного сафари-парка и уже подружилась с козами и альпака Педро.

Пчелка приехала на ВДНХ из подмосковного сафари-парка, где никогда не обучалась лошадиным манерам (чистка, обработка копыт, хождение на недоуздке и т.д.), и только привыкает контактировать с людьми. Сейчас животное приучается к ежедневному уходу и изучает территорию фермы во время долгих прогулок с зоологами.

Пони уже разрешает себя чистить, любит, когда ей чешут спину специальными щетками. Благодаря заботам сотрудников, а также разнообразному рациону, в который, помимо сена, входят овощи, витаминно-травяная мука, мюсли и другие «деликатесы» для лошадей, Пчелка выглядит довольной и ухоженной. Она успела подружиться с козами, ослицей Глашей и альпака Педро. Именно в таком составе эта необычная компания теперь отправляется на прогулки. Несмотря на застенчивость, очаровательная Пчелка общается и с посетителями «Городской фермы», активно выпрашивая у них лакомства при встрече.

Всего на «Городской ферме» живет около 90 домашних животных. Например, олениха Сказка, овцы, бараны, куры, утки, корова породы зебу, нутрии, а также еноты Маша, Луи и Света — милые и дружелюбные зверьки, которых можно погладить и покормить. Ранее еноты жили на «Городской ферме» и с радостью ждут новых встреч с гостями ВДНХ ― им очень нравится внимание.

«Городская ферма» на ВДНХ — это уникальный семейный парк фермерства и ремесел, где взрослые и дети могут ближе познакомиться с домашними животными, узнать о культуре фермерства разных регионов, посетить мастер-классы, лекции и развлекательные мероприятия.