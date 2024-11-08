«Механическое сердце»: история 12 самых стойких шифровальных машин прошлого века

Музей криптографии представляет проект «Механическое сердце» — серию из двенадцати видео о самых стойких шифровальных машинах ХХ века, секретных телефонах, видеоскремблерах и других необычных устройствах из коллекции музея, многие из которых широкая публика увидит впервые. Куратор проекта — Егор Ефремов, исследователь Музея криптографии, специалист по истории телекоммуникационной техники ХХ века.

За каждым устройством стоит фундаментальный математический принцип, развитие которого можно отследить в современных информационных технологиях, в том числе в школьных и университетских курсах математики и информатики. Среди этих тем — ключи шифрования, модульная арифметика, генерация псевдослучайных последовательностей.

Видеоролики выходят каждую неделю в сообществе музея во ВКонтакте. Первое видео посвящено шифровальной машине NEMA. Новое видео рассказывает про Диск Альберти — одно из первых шифровальных устройств, созданное во времена Леонардо да Винчи. При этом устройства, работающие по такому же принципу, использовали вплоть до войны во Вьетнаме, наравне с первыми электронными шифраторами. Егор Ефремов раскрывает его секрет.

«Этот проект иллюстрирует ключевые понятия и основные вехи развития криптографии и информационной безопасности. Криптография — область, которая долгое время была засекречена. Сегодня эта наука по-прежнему остается малоизвестна широкой публике, хотя криптографическими алгоритмами все пользуются каждый день, вводя пароли, отправляя сообщения, совершая онлайн-покупки», — говорит Егор Ефремов.

В коротких роликах исследователи музея демонстрируют работу шифровальных механизмов, показывают, как зашифровать с их помощью сообщения и рассказывают об истории этих предметов. Зрители увидят коллекцию музея с разных сторон — эстетической, исторической и математической.

Проект, нацеленный на популяризацию науки, инженерного дела и технической эстетики, реализуется в рамках программы «VK Гранты — поддержка проектов в сфере культуры и искусства».

Музей криптографии — первый и единственный в России научно-технологический музей, посвященный криптографии, смежным дисциплинам и технологиям коммуникации. В экспозиции представлена уникальная коллекция шифровальной техники, часть из которой была рассекречена специально для демонстрации в музее и впервые показана широкой публике. Коллекция насчитывает более 5000 единиц хранения.