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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Механическое сердце»: история 12 самых стойких шифровальных машин прошлого века

editor
By editor
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дисковая шифровальная машина
Дисковая шифровальная машина Эдварда Хеберна. Копия. Фото © Сайт Музея криптографии, cryptography-museum.ru

Музей криптографии представляет проект «Механическое сердце» — серию из двенадцати видео о самых стойких шифровальных машинах ХХ века, секретных телефонах, видеоскремблерах и других необычных устройствах из коллекции музея, многие из которых широкая публика увидит впервые. Куратор проекта — Егор Ефремов, исследователь Музея криптографии, специалист по истории телекоммуникационной техники ХХ века.

За каждым устройством стоит фундаментальный математический принцип, развитие которого можно отследить в современных информационных технологиях, в том числе в школьных и университетских курсах математики и информатики. Среди этих тем — ключи шифрования, модульная арифметика, генерация псевдослучайных последовательностей.

Видеоролики выходят каждую неделю в сообществе музея во ВКонтакте. Первое видео посвящено шифровальной машине NEMA. Новое видео рассказывает про Диск Альберти — одно из первых шифровальных устройств, созданное во времена Леонардо да Винчи. При этом устройства, работающие по такому же принципу, использовали вплоть до войны во Вьетнаме, наравне с первыми электронными шифраторами. Егор Ефремов раскрывает его секрет.

«Этот проект иллюстрирует ключевые понятия и основные вехи развития криптографии и информационной безопасности. Криптография — область, которая долгое время была засекречена. Сегодня эта наука по-прежнему остается малоизвестна широкой публике, хотя криптографическими алгоритмами все пользуются каждый день, вводя пароли, отправляя сообщения, совершая онлайн-покупки», — говорит Егор Ефремов.

В коротких роликах исследователи музея демонстрируют работу шифровальных механизмов, показывают, как зашифровать с их помощью сообщения и рассказывают об истории этих предметов. Зрители увидят коллекцию музея с разных сторон — эстетической, исторической и математической.

Проект, нацеленный на популяризацию науки, инженерного дела и технической эстетики, реализуется в рамках программы «VK Гранты — поддержка проектов в сфере культуры и искусства».

Музей криптографии — первый и единственный в России научно-технологический музей, посвященный криптографии, смежным дисциплинам и технологиям коммуникации. В экспозиции представлена уникальная коллекция шифровальной техники, часть из которой была рассекречена специально для демонстрации в музее и впервые показана широкой публике. Коллекция насчитывает более 5000 единиц хранения.

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