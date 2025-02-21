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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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«На грани Реальности»: Сергей Воронцов создаёт иллюзионные шоу в лучших традициях Гарри Гудини

editor
By editor
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сергей воронцов - русский гарри гудини
Фото © пресс-служба Московского театра иллюзии

Впервые на сцене Московского театра иллюзии будет показан смертельный номер Гарри Гудини в исполнении Сергея Воронцова: «Мы усовершенствовали и усложнили трюк легендарного иллюзиониста, добавив еще больше адреналина и риска».

«На грани реальности» – это завораживающее мистическое шоу, не имеющее аналогов в России, в котором сочетаются эмоциональный накал и неповторимый гротеск, уникальные авторские трюки и известные номера иллюзии.

Зрители станут свидетелями опаснейших трюков, выполненных без страховки: мгновенное освобождение из клеток, оков, веревок, цепей, прохождение различных препятствий и многое другое.

«Это будет совершенно новый, захватывающий, революционный опыт в мире иллюзии, объединяющий в себе мистическую атмосферу масштабных иллюзионных номеров с авторской хореографией в современном стиле, авторским реквизитом и костюмами», – комментирует Сергей Воронцов.

Сергей Воронцов – первый иллюзионист «Евровидения», обладатель «Оскара» в сфере иллюзионного жанра – премии «Мерлин», которую ранее получали Дэвид Копперфилд, Крис Энджел и другие именитые иллюзионисты, режиссер-постановщик иллюзионных трюков для российских и зарубежных звезд.

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