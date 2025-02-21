«На грани Реальности»: Сергей Воронцов создаёт иллюзионные шоу в лучших традициях Гарри Гудини

Впервые на сцене Московского театра иллюзии будет показан смертельный номер Гарри Гудини в исполнении Сергея Воронцова: «Мы усовершенствовали и усложнили трюк легендарного иллюзиониста, добавив еще больше адреналина и риска».

«На грани реальности» – это завораживающее мистическое шоу, не имеющее аналогов в России, в котором сочетаются эмоциональный накал и неповторимый гротеск, уникальные авторские трюки и известные номера иллюзии.

Зрители станут свидетелями опаснейших трюков, выполненных без страховки: мгновенное освобождение из клеток, оков, веревок, цепей, прохождение различных препятствий и многое другое.

«Это будет совершенно новый, захватывающий, революционный опыт в мире иллюзии, объединяющий в себе мистическую атмосферу масштабных иллюзионных номеров с авторской хореографией в современном стиле, авторским реквизитом и костюмами», – комментирует Сергей Воронцов.

Сергей Воронцов – первый иллюзионист «Евровидения», обладатель «Оскара» в сфере иллюзионного жанра – премии «Мерлин», которую ранее получали Дэвид Копперфилд, Крис Энджел и другие именитые иллюзионисты, режиссер-постановщик иллюзионных трюков для российских и зарубежных звезд.