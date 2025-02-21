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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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ДомойМосква«Исторические натюрморты Николая Смирнова» представят на ярмарке Арт Москва

«Исторические натюрморты Николая Смирнова» представят на ярмарке Арт Москва

editor
By editor
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Н.Н. Смирнов. Песня о водочке. Автопортрет. 2002, картон, цветные карандаши, темпера, 100х85
Н.Н. Смирнов. Песня о водочке. Автопортрет. 2002, картон, цветные карандаши, темпера, 100х85

Николай Смирнов (1938–2005) — уникальный художник, создавший собственный жанр в искусстве – «исторический натюрморт» или, как он его называл, «Исторический театр вещей». Выпускник факультета истории искусства Московского государственного университета, профессиональный музейщик и редактор издательства «Изобразительное искусство», он в 39 лет закончил карьеру искусствоведа, предпочтя ей поприще свободного художника.

Смирнов принимал участие в выставках объединения Двадцати московских художников начиная с первой экспозиции, открывшейся в январе 1977 года на Малой Грузинской улице. После успешной персональной выставки в 1984 году участвовал в ряде зарубежных проектов, а с 1992 по 1996 год жил и работал в Боливии, где были организованы две масштабные выставки его работ. Последние годы жизни стали наиболее плодотворными периодом творчества художника – он много работал, путешествовал по миру, экспонировал свои произведения на выставках.

Произведения Николая Смирнова хранятся в частных коллекциях по всему миру и, в то же время, считаются раритетом: за 25 лет творчества он создал всего 54 картины. Некоторые из них были проданы через аукционы Галереи Леонида Шишкина, а в 2010 году при поддержке Галереи в Государственном Русском музее состоялась выставка «Николай Смирнов. Вечное возвращение».

На стенде «Исторические натюрморты Николая Смирнова» будет экспонироваться 19 картин – треть художественного наследия мастера. Среди них — полотно «Отражение» — одно из ключевых произведений Смирнова, на создание которого потребовалось два года кропотливой работы; «Старый Петербург» — образец раннего творчества художника, когда он исследовал жанр натюрморта – «обманки»; «Распятие», написанное в Боливии; Знаменитый автопортрет – «Песня о водочке», где автор запечатлел себя в антураже XIX века. Наконец, «Царская охота» — последняя картина Николая Смирнова, на которой изображены хранящиеся в Оружейной палате артефакты, когда-то использовавшиеся для соколиной охоты царем Алексеем Михайловичем Романовым.

«Впервые в Москве творчество Николая Смирнова будет представлено в столь полном объеме. Работы поражают удивительной манерой письма. Изображенные им предметы кажутся нам «настоящими». Их форму, материал, фактуру, объемность художник воссоздает с доскональной точностью и виртуозным мастерством. Ведь предметы в картинах Смирнова – это исторические персонажи. А история не терпит приблизительности», — отмечает Леонид Шишкин.

«Вещи – мои актеры, а я режиссер. Мой натюрморт не есть просто кусок реальной жизни, я не хочу определенности во времени и месте действия. То, что я изображаю — скорее особое измерение, некое «всегда» и «везде». Только так и можно уловить жизнь истории, проникнуть в ее смысл», — говорил художник.

Н.Н. Смирнов. Готические времена. 2003, дерево, холст, левкас, темпера, 107х78 см
Н.Н. Смирнов. Готические времена. 2003, дерево, холст, левкас, темпера, 107х78 см
Н.Н. Смирнов. Отражения. 1987-1989, дерево, холст, левкас, темпера, 161,6х145,5
Н.Н. Смирнов. Отражения. 1987-1989, дерево, холст, левкас, темпера, 161,6х145,5
Н.Н. Смирнов. Ромео и Джульетта. 1994, дерево, холст, левкас, темпера 72х56
Н.Н. Смирнов. Ромео и Джульетта. 1994, дерево, холст, левкас, темпера 72х56
Н.Н. Смирнов. Бабушкины романсы. 1982, дерево, холст, левкас, темпера, 110х100
Н.Н. Смирнов. Бабушкины романсы. 1982, дерево, холст, левкас, темпера, 110х100
Н.Н. Смирнов. В начале века, 1986, дерево, холст, левкас, темпера, 103х83
Н.Н. Смирнов. В начале века, 1986, дерево, холст, левкас, темпера, 103х83
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