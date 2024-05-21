Артемий Лебедев оценил товары участников Московской недели интерьера и дизайна

Популярный российский дизайнер посетил IV Московскую неделю интерьера и дизайна. Артемий Лебедев отметил высокое разнообразие продукции, несколько раз обошел экспозицию и поделился своими находками. Самыми интересными стендами для дизайнера, как многодетного отца, стали экспозиции производителей детской мебели.

«Огромное количество идей, огромное количество стендов. И хочется все пройти несколько раз, потому что за один присест — это невозможно. Для себя я нашел много интересных решений для детских, потому что это вообще самая сложная мебель на свете. Детям очень сложно понравиться. И когда покупаешь им что-нибудь детское, оно им, возможно, вообще не нужно. Поэтому это такая тема, требующая отдельного философского подхода. Здесь есть несколько вещей, которые, как мне кажется, детям понравятся. Для себя также нашел несколько интересных стендов, где буду выбирать декор домой», — рассказал Артемий Лебедев

В интервью пресс-службе дизайнер поделился советами начинающим коллегам по цеху. По словам Лебедева крайне важно уделять внимание личному бренду и продолжать усердно работать над новыми проектами.

«Мой совет всем дизайнерам очень простой: прокачивать личный бренд. Потому что в нашей стране конь не валялся, поляна абсолютно пустая, а имен много. Но только их никто не знает. Поэтому нужно вот эти два параметра встретить друг с другом и наступить счастье. Нужно не стесняться своим именем, называть свои работы и не останавливаться и работать», — поделился Артемий Лебедев.

Фото – пресс-служба Московской недели интерьера и дизайна