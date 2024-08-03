На Петровском оперном балу впервые представят реликвию Чайковского и запустят благотворительный проект в поддержку культуры и новых регионов

В 2024 году Петровский оперный бал в Большом Екатерининском дворце знаменует крупнейший благотворительный проект – сбор пожертвований на развитие культуры, поддержку жителей новых регионов России и реализацию проектов фонда «Мост искусств».

— Этим мы подчеркиваем гуманитарный аспект культуры. Наш вечер будет способствовать построению мостов между странами в новое время многополярного мира, – уверен Ханс-Йоахим Фрай. – Благотворительный взнос может сделать каждый неравнодушный гражданин или организация, форма может быть разной — для развития российской культуры сейчас нужно многое.

Гости, выступающие и новая элита

Приглашения в Большой Екатерининский дворец получат самые щедрые благотворители, первые лица России и Санкт-Петербурга, бизнесмены, руководители регионов, политики и новая элита России – Герои СВО. На балу также выступят 70 дебютантов из разных регионов, в том числе студенты и молодежь из Донбасса.

В торжестве, построенном в соответствии с распорядком легендарных императорских балов, примут участие виолончелист Сергей Ролдугин, скрипач Павел Милюков, саксофонист Игорь Бутман, дирижер Фабио Мастранджело, тенор Дмитрий Корчак, сопрано Ольга Маслова, балет Бориса Эйфмана и многие другие артисты. Ведущей вечера станет Мисс Вселенная Оксана Федорова.

Преемственность и традиции

Петровский оперный бал наследует традициям Дрезденского Оперного бала, который посещали первые лица многих государств, в числе которых – Президент России Владимир Владимирович Путин. Ханс-Йоахим Фрай организовывал такие балы в Санкт-Петербурге в 2019 и 2021 году, а в 2023 году событие обрело под ногами твердую российскую почву, отразило это в новом названии и получило поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

— Обновленный бал возрождает традиции ассамблей Петра Первого, призванных форсировать развитие отечественной культуры, – рассказывает Ханс-Йоахим Фрай.

Выставка и аукцион

Одной из иллюстрацией этого станет историческая выставка во дворце, посвященная временам Петра Великого – костюмам, обычаям, этикету, танцам. Экспонаты для нее предоставит Московский музей военной формы.

Главным украшением выставки станет ранее не известная реликвия 1879 года, принадлежавшая П.И. Чайковскому, с его автографом.

Из артефактов, которые возможно будет приобрести в ходе аукциона, ожидаются золотые писчие перья А.С. Пушкина и множество других артефактов, способных заинтересовать ценителей российской культуры. Все средства, вырученные от продажи, пойдут на благотворительные цели.

Руководители бала

Ханс-Йоахим Фрай – художественный руководитель Большого международного фестиваля П.И.Чайковского «Чайковский. Перезагрузка», всемирно известный арт-директор, режиссер и продюсер, художественный руководитель Фонда «Талант и успех» и Образовательного центра для одаренных детей «Сириус» в Сочи, президент и художественный руководитель Дрезденского Оперного бала в Дрездене, Санкт-Петербурге и Дубае, советник генерального директора Государственного академического Большого театра России.

Виктор Ямпольский – президент Фонда «Мост искусств», заслуженный артист РФ, пианист, участник всемирно известного Трио имени С.В. Рахманинова, руководитель ансамбля «Чистая классика», организатор международных фестивалей и образовательных проектов в сфере классической музыки.