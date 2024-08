Jordan Agro был известен как модель итальянского Vogue. Но в 2020 году он полностью переключился на музыку и выпустил дебютный сингл «Tell Me».

В 2021 году он принял участие в The Outlaw Ocean Music Project и выпустил дебютный EP «Another Modern Life» в сотрудничестве с журналистом The New York Times и автором бестселлера The Outlaw Ocean: Journeys Across the Last Untamed Frontier Яном Урбиной.

В июне 2023 года вышел сингл «Let’s Go», который быстро занял первое место в российском чарте Top 100 Electronic Singles Chart на iTunes.

В сентябре вышел сингл «Dancefloor», который также занял первое место в российском и белорусском чарте Top 100 Electronic Singles Charts на iTunes.

Jordan Agro выпустил новый сингл «President», 2024