РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойREDPAGES.INFOJordan Agro

Jordan Agro

editor
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Jordan Agro был известен как модель итальянского Vogue. Но в 2020 году он полностью переключился на музыку и выпустил дебютный сингл «Tell Me».

В 2021 году он принял участие в The Outlaw Ocean Music Project и выпустил дебютный EP «Another Modern Life» в сотрудничестве с журналистом The New York Times и автором бестселлера The Outlaw Ocean: Journeys Across the Last Untamed Frontier Яном Урбиной.

В июне 2023 года вышел сингл «Let’s Go», который быстро занял первое место в российском чарте Top 100 Electronic Singles Chart на iTunes.

В сентябре вышел сингл «Dancefloor», который также занял первое место в российском и белорусском чарте Top 100 Electronic Singles Charts на iTunes.

jordan agro

Jordan Agro выпустил новый сингл «President», 2024

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В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

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